Большое начинается с малого: Добровольцы окружили заботой пруд города Нытва

Уличные художники оставляют на ограждениях и беседках граффити с отличительными знаками "Зеленого отряда"

Следить за соблюдением чистоты на улицах России, да и даже в пределах одного города, невероятно сложная и трудоемкая задача. Поэтому жители Нытвы Пермского края решили начать с малого и взять на себя вполне посильные задачи - их "подопечным" стал любимый горожанами Нытвенский пруд.

Только в 2020 году усилиями добровольцев из "Зеленого отряда" было очищено 2550 метров акватории водоема, собрано 16700 литров мусора. Также удалось модернизировать платформу к летней навигации судов.

Автономная некоммерческая организация по предоставлению социокультурных услуг "Центр Территориального Развития" сделала своей целью помощь в сохранении берегов пруда чистыми и зелеными. Добровольцы верят, что при поддержке Фонда президентских грантов у них получится перевоспитать людей и научить их бережно относиться к природе

- Присоединяйтесь к нам! Вместе мы сделаем наш пруд чище, - призывает руководитель "Зеленого отряда" Лариса Сальникова.

Под ее руководством команда проекта не только убирает мусор и оставляет для отдыхающих на побережье специальные пакетики под отходы, но и совершает творческие прогулки по периметру пруда. Уличные художники оставляют на ограждениях и беседках граффити с отличительными знаками "Зеленого отряда" и призывом стремиться к чистоте.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Автономная некоммерческая организация по предоставлению социокультурных услуг "Центр Территориального Развития" тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.