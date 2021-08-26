Объявлены наставники шоу «Голос.60+»: Олег Газманов, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и Стас Намин

Осенью шоу «Голос» отпразднует 10-летний юбилей. Фото: Максим ЛИ

Осенью шоу «Голос» отпразднует 10-летний юбилей.

А перед этим эфир по традиции подогреют самой безобидной версией проекта — «Голос.60+» для самых жизнерадостных и бесстрашных.

В этом году организаторы шоу решили удивить всех — и зрителя, и участников. И пригласили в жюри четверку новичков. Ну, как новичков. Все они смогли бы спеть в проекте, поскольку уже перешагнули 60-летний барьер. Но именно в «Голосе» впервые.

Итак, наставниками четвертого сезона шоу «Голос.60+» стали:

- Валерий Леонтьев (72 года)

Валерий Леонтьев Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лайма Вайкуле (67 лет)

Лайма Вайкуле Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Стас Намин (в этом году — 70 лет)

Стас Намин Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Олег Газманов (70 лет)

Олег Газманов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Такого авторитетного состава вокальных тренеров у проекта еще не было. То ли организаторы шоу решили поискать новых наставников для последующих сезонов, то ли исполнили мечту зрителей. Потому что и Леонтьева, и Газманова, и Вайкуле уже который год прочили в красные кресла. И вот, сбылось.

В этом году самый взрослый участник «Голоса.60+» будет 1925 года рождения. География проекта по-прежнему максимально обширна: от Баку до Днепродзержинска, от Люберец до Лос-Анджелеса, от Нижнего Новгорода до Парижа. А профессии артистов-любителей максимально разнообразны: строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил и даже Дед Мороз.

Вести шоу будет по-прежнему Дмитрий Нагиев.

«Голос.60+», Первый, с 3 сентября по пятницам, 21.30