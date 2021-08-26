Во время эвакуации из Кабула на борту самолета родилась девочка. Ее назвали в честь позывного этого борта

Роды прошли успешно, хотя у женщины начались осложнения из-за низкого кровяного давления, и грузовой отсек Boeing C-17 Globemaster был оглашен криком младенца. Фото: Tech Sgt. Zachary Boyer/Air Force

Необычное происшествие произошло во время эвакуации ВВС США американских военных и их помощников из Афганистана. Одна из женщин, будучи беременной, начала рожать прямо в салоне воздушного судна.

Как сообщает портал Military Times, схватки начались прямо в воздухе, но вариантов сесть где-либо у пилотов просто не было, в результате пришлось приземляться в немецком Рамштайне, где располагается американский военный госпиталь. Все, что смогли сделать пилоты для роженицы – лететь чуть пониже, чтобы понизить давление и облегчить сам процесс.

Роды прошли успешно, хотя у женщины начались осложнения из-за низкого кровяного давления, и грузовой отсек Boeing C-17 Globemaster был оглашен криком младенца. Имя новой гражданке Афганистан (и, возможно, США – самолет-то американский!) решили дать в честь позывного борта (Reach 828) – Рич, что значит «достижение» по-английски.

- Как пилот ВВС я мечтаю увидеть, как Рич вырастет, получит гражданство США и начнет летать на американских истребителях, — заявил главком командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Кстати, Рич стала не единственным ребенком, появившимся на свет на вывозных рейсах Пентагона. По данным военного ведомств, на данный момент зафиксировано уже три подобных случая, всего с 20 августа американцы вывезли из Афганистана около 7 тысяч местных жителей, которым придется в течение двух недель решения визовых вопросов перед тем, как попасть в США.

Про двух других детей известно не так много. Один из них родился 23 августа во время приземления С-17 в Катаре, а другой младенец появился на свет также в этой ближневосточной стране, но только не в самолете, а уже в госпитале, после того как маму вывезли с борта машин скорой помощи.

- Все дети чувствуют себя хорошо, - заявила представительница Командования воздушных перевозок ВС США Хоуп Кронин.