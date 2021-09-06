«Только на дрова в сезон уходит около 1000 рублей»: минчанин рассказал о расходах на дачный дом, если жить в нем постоянно

Рис. Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Грезя о небольшом дачном домике за городом, многие из нас даже не представляют насколько затратным может оказаться обслуживание коттеджа. Особенно, если жить в нем постоянно. Около 13 лет назад минчанин Валентин Савчук вместе с семьей купил участок в садоводческом товариществе недалеко от Минска, где позже построил дом. Специально для «Комсомолки» мужчина рассказал, в какую «копеечку» выходит дачная коммуналка, если жить в таком жилье постоянно.

Герой публикации признается: изначально мыслей о постройке дома не было. Хотелось просто приобрести небольшой участок земли, чтобы проводить выходные на свежем воздухе.

– Тем более, в 2007 году случилось прибавление – у старшей дочери Ирины родился второй сын. Почти сразу на семейном совете мы задумались о покупке участка за городом. Расчет был простой: ребенку все же лучше будет проводить часть времени на свежем воздухе. И самим хотелось иной раз оторваться от городской суеты и банально пожарить шашлык, – вспоминает мужчина.

Поиск занял несколько месяцев. Выбор пал на одно из садоводческих товариществ в 30 километрах от Минска. По тем временам сделка оказалась довольно выгодной: за 5 соток земли вышло всего пару тысяч долларов в эквиваленте. Вдобавок семье достался небольшой вагончик, выполняющий роль летнего домика, да несколько десятков плодоносных деревьев, которые предстояло выкорчевать.

– Это и стало главной головной болью на первое время, – продолжает Валентин. – После решили сделать небольшую пристройку к вагончику: оборудовали мини-кухню, несколько спальных мест, провели электричество. Появилась возможность оставаться с ночевкой.

В процессе обустройства, вспоминает мужчина, то и дело возникали мысли: а не построить ли что-то более капитальное?

– К тому же, на тот момент позволяли доходы. Думали недолго. Семья у нас большая, родственников и друзей тоже немало. А перспектива построить что-то свое приятно будоражила сознание, – вспоминает герой статьи.

Сбился на 60 тысячах долларов

Основательная стройка стартовала в 2009-м. Тогда составили проект двухэтажного дома и приступили к возведению фундамента. На следующее лето, наняв бригаду рабочих, построили стены из газосиликатных блоков и покрыли их крышей.

– Еще около четырех лет ушло на внутренние работы. Особенно сложно оказалось с отоплением и электричеством: эти манипуляции оставили на откуп профессионалам. А вот отделкой по возможности занимались сами. Очень помогали обе дочери с семьями, старший внук. Кроме того, пробурили скважину для воды, сделали собственную канализацию и, на всякий случай, купили электрогенератор. Конечно же, приобрели бытовую технику и частично мебель. Нам повезло: многое успели привезти из Польши, пока не было драконовских пошлин. Даже с учетом дороги и сопутствующих расходов сэкономили несколько тысяч долларов. Что касается полной сметы, то тут сказать сложно. На 60 тысячах долларов я просто сбился со счета, – смеется Валентин.

К 2014 году дом стал пригоден к проживанию. Тогда же младшая дочь Валентина вышла замуж. Невольно перед молодоженами встал квартирный вопрос. На очередном семейном совете решили: новообразованная ячейка общества отправляется жить на дачу.

– С логистической точки зрения проблем не было: расстояние до города небольшое, оба водители. На работу можно спокойно добраться за час, а то и быстрее. В крайнем случае, есть маршрутки и электрички. В соседнем агрогородке есть хороший магазин. Ну, и доставку никто не отменял.

На электричество уходит около 60 рублей в месяц

В общей сложности младшая дочь Валентина вместе с мужем прожила на даче чуть более 6 лет. За это время у пары появилось двое детей. Параллельно молодые люди совершенствовали быт и набивали шишки в условиях полусельской жизни.

– Вернее, мы набивали их все вместе, – уточняет Валентин. – Ведь длительного опыта проживания за городом ни у кого из нас не было. Разве что в детстве. Но ведь это было так давно…

Все бытовые нюансы для комфортного проживания удалось решить в первый год. Параллельно осваивали коммунальную арифметику. И, что характерно, жизнь на даче оказалась не самой дешевой.

– В прошлом году дети уехали на ПМЖ в другую страну. За это время сложились определенные статьи коммунальных расходов. Изначально казалось, что придется оплачивать только электричество и топить печь. Однако реальность получилась иной. Особенно после того, когда младшая родила внука и внучку.

Жить в своем доме хорошо, но дорого... Фото носит иллюстративный характер.

Главная статья расходов в загородном доме – топливо. В доме Валентина установлен твердотопливный котел, позволяющий использовать как обычные дрова, так и новомодные пеллеты. Предпочтение отдали первому варианту: в здешние края дрова возят много частников, предлагая как цельную, так и колотую продукцию. В год, при постоянном проживании, требуется примерно 10-15 кубометров древесины. Отопительный сезон, к слову, немаленький. Первые подтопки приходится делать уже в сентябре. И так вплоть до мая.

– По нашим подсчетам, в разные годы на дрова уходило, в среднем, около тысячи рублей. Плюс-минус сотня в зависимости от погодных условий. Вторая по размеру статья расходов – электричество. В дачных товариществах оно ощутимо дороже, чем в городе. К тому же, бытовой техникой, и особенно стиральной машиной, приходилось пользоваться постоянно. Дети, – многозначительно говорит Валентин.

В летний месяц счет на электроэнергию колеблется в районе 40 рублей. Зато зимой, при интенсивном использовании бытовой техники, цифра может пробить даже сотню рублей, но в среднем получается около 60-70 рублей ежемесячно. Также с помощью специального модема, усиливающего сигнал, провели интернет. Такое удовольствие стоит еще около 50 рублей в месяц. А вот вода в любом случае получается бесплатная. Даже за дачный водопровод платить не нужно. Правда, и работает он не постоянно: как только наступают морозы, подачу жидкости перекрывают. Иначе трубы просто полопаются. Поэтому пробуренная скважина оказалась очень кстати.

Главной проблемой оказались стоки

Чего не ожидал собеседник «Комсомолки», так это проблем с канализацией. В ходе эксплуатации выяснилось: водоотведение работает не так эффективно. Хотя по предварительным расчетам нечистоты должны были уходить довольно быстро.

– Думали, пару вызовов ассенизатора в год будет достаточно. Но с появлением внуков ситуация кардинально поменялась. Стоки накапливались очень быстро. Иной раз специалистов вызывали по три раза в месяц, но в среднем получается примерно дважды. А каждый выезд, на минуточку, это 25 рублей. В отдельные годы сумма набегала приличная.

Таким образом, по усредненным расчетам в год на обязательное обслуживание дома, если жить в нем постоянно, придется потратить чуть более трех тысяч рублей. Это если не учитывать возможные форс-мажоры, вроде поломок в коммуникациях.

– Сейчас, безусловно, сумма уменьшится. Дочь с мужем и детьми уехали жить в другую страну. Мы с супругой приезжаем в дом на выходные или в отпуск. От интернета, раз не живем тут постоянно, уже избавились. За электричество платим рублей 20. Но прицеп дров, на всякий случай, заказали. Ведь протапливать жилище, чтобы сохранились его качества, придется и зимой, – резюмировал Валентин.

ЦИФРА

Всего в Беларуси насчитывается около 5 тысяч садоводческих товариществ. Примерно две трети из них располагаются в окрестностях Минска или других крупных городов.

КСТАТИ

Указ о переводе садовых домиков в жилые могут подписать до конца года

А уже сейчас на даче можно оформить временную регистрацию .

Такое право предоставляется сроком на один год с правом последующего продления. В стране уже не один год идет дискуссия о возможности прописываться в садоводческих товариществах (СТ). Однако процесс осложняет тот факт, что СТ по классификации не являются населенным пунктом.

Впрочем, прецеденты присоединения СТ к населенным пунктам существуют. Так, бывшие дачные поселки Ждановичи-1 и Ждановичи-6 стали частью одноименного агрогородка в Минском районе. Процесс перевода в новый статус занял около трех лет.

Вопрос о возможности придания некоторым садоводческим товариществам статуса населенного пункта обсуждается в Беларуси с 2017 года и, кажется, сейчас процесс перешел к своей завершающей стадии. Председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич в беседе с «Комсомолкой» отметил, что проект указа президента «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» предусматривает перевод садовых домиков из статуса «садового» в статус «жилой».

Появится и возможность трансформации или присоединение СТ к ближайшим населенным пунктам. Планируется ввести нормы, позволяющие лицам, вышедшим из состава членов товарищества, а также наследникам и лицам отказавшимся от вступления в садовое товарищество продолжать заниматься садоводством, но без участия в товариществе.

Вероятно, что указ подпишут уже к концу 2021 года.

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