7 вещей, которые сделают жизнь школьника проще

Хочется выбрать и красивое, и практичное, и чтобы учительница за выбор не ругала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последняя дни августа - это всегда гонка: за школьной формой, тетрадками, ручками, рюкзаками и всем-всем. Хочется выбрать и красивое, и практичное, и чтобы учительница за выбор не ругала. Мы собрали несколько лайфхаков, которые существенно облегчат жизнь школьнику и его родителям.

Ручка «пиши-стирай»

Опечатка или ошибка в начальной школе - это всегда трагедия. Замазкой-корректором еще пользоваться нельзя, а зачеркивать и «разводить грязь» в тетрадке не хочется. Благо, сейчас есть так называемые ручки “пиши-стирай”. Их можно стереть с бумаги также легко, как и карандаш. В корпус ручки вмонтирован специальный ластик, который аккуратненько уберет все недочеты.

Правда, некоторые педагоги плохо относятся к таким ручкам и даже запрещают их. Дескать, дети должны сразу учиться писать без ошибок. Но ведь никто не запрещает пользоваться ими дома!

Механическая или электрическая точилка для карандашей

Постоянно ломающиеся карандаши - еще одна проблема школьников. Тем более что они активно пользуются не только простыми, но и цветными карандашами на всех уроках. Так что без хорошей точилки здесь не обойтись. Лучше всего выбрать механическую (точилка с крутящейся ручкой) или электрическую. Ими точить карандаши гораздо проще, а главное - быстрее, чем обычными.

Электрическая вовсе точит все сама - достаточно поднести карандаш. Но и стоит она дороже, чем обычная. Плюс придется потратиться на батарейки.

Электроластик

Вы удивитесь, но такие тоже есть. Электроластик работает на батарейках. У него есть несколько преимуществ: не надо долго тереть и портить бумагу. Достаточно только прикоснуться к чертежу и все мигом исчезает.

Электроластик крутится вокруг своей оси, поэтому может стирать даже самые маленькие детали и точечки. Так что ничего не придется перерисовывать заново. Убирает как обычный, так и цветной карандаш.

Такие ластики пригодятся на уроках ИЗО или просто детям, которые любят рисовать. Из минусов - он достаточно громко жужжит при работе. Ну и цена - в среднем он обойдется в 300-800 рублей.

Мешок для сменки максимально большой

Помня о зиме и зимних сапогах, лучше брать самый просторный мешок из доступных с большим карманом. Внешнее отделение пригодится, чтобы класть шапку и перчатки, и они не пачкались о грязную мокрую обувь.

Мягкая линейка

Во-первых, это безопасно. Такая линейка точно не сломается и не поцарапает ребенка. А, во-вторых, она просто прикольная и необычная. Скорее всего, гнущаяся линейка понравится ребенку гораздо больше обычной.

Магнитные закладки

Такая закладка прочно крепится на странице и точно не будет мяться, теряться и выпадать из учебника. Вдобавок к этому, ей можно закрепить сразу несколько страниц - например, прочитать отсюда и досюда.

Предметные тетради

Как правило, такие тетрадки покупают уже ученики средней школы. В началке они особо не нужны. Главное преимущество предметных тетрадей - это, конечно же, справочные материалы. Здесь собрана самая важная информация по предмету: формулы, таблицы, какие-то определения. Школьник всегда может заглянуть в конец тетрадки и посмотреть то, что ему нужно. Такая удобная шпаргалка.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Пускай ошибается и исправляет свои ошибки!

Красивенькие ластики, стикеры, тетрадки - это все, конечно, хорошо. Но возникает вопрос - не будут ли они отвлекать ребенка от занятий. В школу ведь ходят не играть, а учиться. Об этом мы спросили психолога по работе с родителями Благотворительного фонда «Здесь и сейчас» Елену Кандыбину.

- Самый верный способ – узнать мнение учителя. Если в вашем классе всё должно быть единообразно, строгого вида, лучше купить канцтовары «как у всех», чтобы ребенок не подвергался нападкам.

С другой стороны, многим первачкам очень требуется что-то, что напоминало бы о доме, маме – например, милые ластики-игрушки или что-то подобное. А если все строгое-деловое, как поддержать ребенка? Родители могут наклеить маленькие стикеры с нарисованными рожицами или поддерживающими надписями в потайное место - например, внутрь пенала или ранца.

Если же разнообразие разрешено, то нет никаких причин отказываться от веселых обложек, которые, наверняка, будут и у других одноклассников.

- Еще один наболевший вопрос - это ручки-стиралки. Удобно, экономит нервы и детям, и родителям. Но, с другой стороны, не приучают ли они школьников относится к делу безответственно? Мол, если всегда можно исправить, что тогда и напрягаться с первого раза.

- Я не вижу здесь ничего плохого. Любая учеба предполагает, что человек допускает ошибки. Именно способность их увидеть и исправить – важная часть обучения. Требование делать с первого раза безошибочно, повышенное внимание к помаркам, – всё это порождает страх ошибки. Ребенок просто отказывается что-то делать, так как всё равно ошибется и, как следствие, у него появляется школьный невроз, - объясняет психолог.

Елена Кандыбина отметила, что во многих зарубежных школах дети довольно долго пишут карандашом, который можно легко стереть. Это дает ученикам ощущение собственной компетентности, способности, пусть не сразу, но сделать работу хорошо и правильно.