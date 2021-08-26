Друзья рассказали об экстрасенсе Дардо Кусто, который покончил с собой: Разбитое сердце и колдовство на смерть

«Комсомольская Правда» выяснила некоторые подробности личной жизни известного экстрасенса Дардо Кусто, тело которого накануне было обнаружено в одном из столичных хостелов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская Правда» выяснила некоторые подробности личной жизни известного экстрасенса Дардо Кусто, тело которого накануне было обнаружено в одном из столичных хостелов. Как ранее сообщал сайт kp.ru, по версии следствия 44-летний мужчина покончил с собой.

Итак, что о Дардо Кусто знала широкая публика?

- Родился в 1977 году в Оренбургской области.

- Получил образование психолога.

- В начале 2010-х перебрался в Москву и попал на шоу «Знаки судьбы», где он был впервые представлен как шаман Дардо Кусто.

После этого началась настоящая слава - приглашение в программы крупнейших каналов, новые клиенты, желавшие «лечиться» у популярного шамана.

Но почему все итоге закончилось так трагично?

«КП» удалось пообщаться с человеком, который близко знал Дардо Кусто на пике славы. Елена Лиственная в середине 2010-х работала в издательстве «Эксмо» и редактировала две книги, которые написал шаман.

«ЕМУ ВЫДУМАЛИ ИМИДЖ И ОБЪЯВИЛИ ШАМАНОМ»

- Дардо был легкий, веселый и добродушный человек. И в его случае это все правда, я это говорю вовсе не из вежливости, не потому что о покойниках нужно говорить только хорошо. Прекрасный был человек! - говорит Елена. - Просто представьте, что человек внезапно попал в жестокий современный шоу-бизнес и оказался на вершине популярности. А потом вдруг выяснилось, что большинству он нужен, пока его можно «продавать». Как только популярность начинает идти на убыль, человек никого больше не интересует. Никакой поддержки. Вы ведь знаете, что у Дардо на самом деле было высшее образование психолога?

- Упоминается такой факт его биографии - якобы он работал как реабилитолог солдат, вернувшихся из горячих точек. Это правда?

- Это было еще в Оренбурге. А когда он приехал в Москву и начал ходить на кастинги телешоу, за него, красивого, колоритного восточного человека с необычной внешностью, зацепились. Выдумали ему легенду, новый имидж, объявили шаманом. Дардо, конечно, вжился в эту роль, он учился, ездил к настоящим шаманам.

- Вы редактировали его книги (они назывались «Энергия успеха. 7 простых законов» и «Человек-невидимка. Как читать людей на расстоянии», - Авт.). Говорят, за многих звезд книги пишут посторонние люди.

- Те две книги Дардо написал сам, я вас уверяю. Он очень серьезно работал над текстом. Мы в тот период много общались. Я дома у него была - он снимал однокомнатную квартиру на Преображенской. Как восточный человек, он был очень хлебосольным хозяином, сам прекрасно готовил, всегда кормил своих гостей буквально до отвала.

ПОСЛЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА БЫЛ ПОЛГОДА В ДЕПРЕССИИ

Кстати, о том самом восточном происхождении.

По национальности Дардо был казахом.

При этом своим поклонникам экстрасенс рассказывал, что Дардо Кусто - его настоящее имя. И даже паспорт показывал.

Однако, как стало известно «КП», на самом деле мужчину звали Нурлан. Многие друзья называли его так и уже после прихода всероссийской славы.

- К сожалению, одно из опасных атрибутов славы - с тобой хочет познакомиться очень много людей, тебя зовут в гости, предлагают выпить, угощают, - объясняет один из знакомых погибшего шамана. - У Дардо через какое-то время появилась проблема с алкоголем. Близкие это, конечно, знали.

- После смерти Дардо Кусто стало известно, что жен и детей у него никогда не было.

- Так получилось. На самом деле у него было очень много знакомых девушек и женщин. Он многим нравился. Но у Дардо однажды случилась личная трагедия, после которой он никогда больше не заводил близких отношений. С его стороны была очень сильная любовь. Но вторая половинка Дардо очень подло поступила - выяснилось, что там были и другие отношения на стороне, и дорогие подарки, которые делал Дардо, потом передаривались другим людям. В общем, та история просто разбила ему сердце. Депрессия длилась примерно полгода.

Тело 44-летнего шамана нашли в хостеле на востоке Москвы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПЛАНИРОВАЛ СТАТЬ КОУЧЕМ И ВЕРНУТЬСЯ В БИЗНЕС

Когда дела в столице пошли не очень хорошо, Дардо на какое-то время вернулся на малую родину, в Оренбург. Там его всегда готовы были поддержать мама, бабушка, сестра, племянники. По словам друзей, в последнее время он готовился к новой перезагрузке.

- Дардо ведь постоянно учился. Теперь он решил перейти в коучинг, чтобы помогать решать людям их психологические проблемы, заряжать верой в свои силы, - продолжает наш собеседник.

- Иногда он звонил, мы обсуждали, как будем работать над его третьей книгой, - подтверждает Елена Лиственная.

При этом у некоторых знакомых складывалось впечатление, что несмотря на бурные планы, Дардо и сам мог чувствовать, что сил на новый прорыв у него на самом деле не осталось.

- Он как будто эмоционально выгорел…

Многих, конечно, удивило и то, что приехав в Москву, Дардо остановился не у друзей, не в гостинице, а в недорогом хостеле. Там все и случилось.

- Миллионером за время работы экстрасенсом он не стал, - говорят знакомые. - Кто-то считал, что квартира на Преображенке была его собственностью, но он ее только снимал, пока дела шли хорошо. Так что проблемы с деньгами действительно были. Но он планировал, что сможет провести несколько семинаров как коуч и постепенно все наладить.

Знакомые объявили сбор денег для семьи погибшего экстрасенса. 27 августа, в пятницу, в Москве состоится церемония прощания с Дардо Кусто. Затем родственники перевезут его тело в Оренбург. Похороны пройдут именно там.

Деньги можно перевести на карту его племянника: 2202 2005 4414 2928 (Ермагамбетов Айвар Галимжанович).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Заброшенная могила и Духи

Поклонники и знакомые высказывают свои версии гибели Дардо Кусто в соцсетях.

Одна из них - шамана убили. (На самом деле у следствия нет никаких оснований так считать. Абсолютно все улики указывают на суицид).

В окружении Дардо Кусто, как вы понимаете, было немало людей из, так сказать, «эзотерического мира». Версии некоторых из них связаны с потусторонним миром.

Например, Жанна-Виктория Звездная, которая называет себя Магистром Космоэнергетики, считает, что Дардо Кусто погиб, потому что кто-то провел колдовской обряд на его смерть.

«Дардо больше нет. Самоубийство при «странных» обстоятельствах. Но мы то с вами понимаем, что обстоятельства были спрогнозированы и «деланы», - написала женщина в Сети. - Уверена, что кто-то воспользовался Заброшенной Могилой, прибег к помощи обитавшим на ней Духов, дабы навредить Дардо, отомстить за свои обиды. К ним обращаются чтобы свести человека с ума. Самокопание и самоедство. Дардо подался в мистику, увлекся ею, попал в негативные потоки энергии...»