Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады

Оказывается не просто так скандальный певец Прохор Шаляпин летал недавно к своей возлюбленной в Америку. Фото: Личный архив

Оказывается не просто так скандальный певец Прохор Шаляпин летал недавно к своей возлюбленной в Америку.

Как выяснилось, ещё до того, как 42-летняя Татьяна загремела с ковидом в больницу, пара успела отгулять в Штатах свадьбу.

Как выяснилось, ещё до того, как 42-летняя Татьяна загремела с ковидом в больницу, пара успела отгулять в Штатах свадьбу. Фото: Личный архив

По самым скромным меркам молодые потратили на банкет около 15 миллионов рублей.

Торжество прошло в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn, в клубе «Интрига».

Клуб был полностью закрыт под торжество.

По самым скромным меркам молодые потратили на банкет около 15 миллионов рублей. Фото: Личный архив

После выездной регистрации, которая прошла там же, Шаляпин пел канадцам (друзьям своей новоиспечённой супруги) в караоке русские-народные песни, хиты Юры Шатунова и Верки Сердючки.

Напомним: о новой супруге певца известного немного.

Татьяна Клаудиа Девис - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду русская семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х и сколотила тут немалое состояние.

Торжество прошло в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn, в клубе «Интрига». Фото: Личный архив

Сейчас избранница артиста восстанавливается в Штатах после тяжёлой формы ковида, который подхватила после свадьбы, отправившись с молодым мужем на шоу «Цирка дю Солей».

До брака с Шаляпиным Татьяна ни разу не была замужем. А для Прохора Шаляпина это уже не первый брак. Ранее артист был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая по возрасту годилась ему в матери.

До брака с Шаляпиным Татьяна ни разу не была замужем. А для Прохора Шаляпина это уже не первый брак. Фото: Личный архив

Фото: Личный архив