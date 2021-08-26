Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады

Оказывается не просто так скандальный певец Прохор Шаляпин летал недавно к своей возлюбленной в Америку.
Фото: Личный архив
Оказывается не просто так скандальный певец Прохор Шаляпин летал недавно к своей возлюбленной в Америку.
Как выяснилось, ещё до того, как 42-летняя Татьяна загремела с ковидом в больницу, пара успела отгулять в Штатах свадьбу.
Как выяснилось, ещё до того, как 42-летняя Татьяна загремела с ковидом в больницу, пара успела отгулять в Штатах свадьбу.
Фото: Личный архив
По самым скромным меркам молодые потратили на банкет около 15 миллионов рублей.
Торжество прошло в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn, в клубе «Интрига».
Клуб был полностью закрыт под торжество.
По самым скромным меркам молодые потратили на банкет около 15 миллионов рублей.
Фото: Личный архив
После выездной регистрации, которая прошла там же, Шаляпин пел канадцам (друзьям своей новоиспечённой супруги) в караоке русские-народные песни, хиты Юры Шатунова и Верки Сердючки.
Напомним: о новой супруге певца известного немного.
Татьяна Клаудиа Девис - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду русская семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х и сколотила тут немалое состояние.
Торжество прошло в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn, в клубе «Интрига».
Фото: Личный архив
Сейчас избранница артиста восстанавливается в Штатах после тяжёлой формы ковида, который подхватила после свадьбы, отправившись с молодым мужем на шоу «Цирка дю Солей».
До брака с Шаляпиным Татьяна ни разу не была замужем. А для Прохора Шаляпина это уже не первый брак. Ранее артист был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая по возрасту годилась ему в матери.
До брака с Шаляпиным Татьяна ни разу не была замужем. А для Прохора Шаляпина это уже не первый брак.
Фото: Личный архив
Фото: Личный архив
Фото: Личный архив