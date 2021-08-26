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26 августа 2021 18:50

Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады

На свадьбу молодые потратили 15 миллионов рублей
Игорь ПОЛЯКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Оказывается не просто так скандальный певец Прохор Шаляпин летал недавно к своей возлюбленной в Америку.

Оказывается не просто так скандальный певец Прохор Шаляпин летал недавно к своей возлюбленной в Америку.

Фото: Личный архив

Оказывается не просто так скандальный певец Прохор Шаляпин летал недавно к своей возлюбленной в Америку.

Как выяснилось, ещё до того, как 42-летняя Татьяна загремела с ковидом в больницу, пара успела отгулять в Штатах свадьбу.

Как выяснилось, ещё до того, как 42-летняя Татьяна загремела с ковидом в больницу, пара успела отгулять в Штатах свадьбу.

Как выяснилось, ещё до того, как 42-летняя Татьяна загремела с ковидом в больницу, пара успела отгулять в Штатах свадьбу.

Фото: Личный архив

По самым скромным меркам молодые потратили на банкет около 15 миллионов рублей.

Торжество прошло в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn, в клубе «Интрига».

Клуб был полностью закрыт под торжество.

По самым скромным меркам молодые потратили на банкет около 15 миллионов рублей.

По самым скромным меркам молодые потратили на банкет около 15 миллионов рублей.

Фото: Личный архив

После выездной регистрации, которая прошла там же, Шаляпин пел канадцам (друзьям своей новоиспечённой супруги) в караоке русские-народные песни, хиты Юры Шатунова и Верки Сердючки.

Напомним: о новой супруге певца известного немного.

Татьяна Клаудиа Девис - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду русская семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х и сколотила тут немалое состояние.

Торжество прошло в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn, в клубе «Интрига».

Торжество прошло в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn, в клубе «Интрига».

Фото: Личный архив

Сейчас избранница артиста восстанавливается в Штатах после тяжёлой формы ковида, который подхватила после свадьбы, отправившись с молодым мужем на шоу «Цирка дю Солей».

До брака с Шаляпиным Татьяна ни разу не была замужем. А для Прохора Шаляпина это уже не первый брак. Ранее артист был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая по возрасту годилась ему в матери.

До брака с Шаляпиным Татьяна ни разу не была замужем. А для Прохора Шаляпина это уже не первый брак.

До брака с Шаляпиным Татьяна ни разу не была замужем. А для Прохора Шаляпина это уже не первый брак.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

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