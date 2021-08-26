В России запустили программу по подготовке кадров в новых медиа

Слушателями первого потока стали более 70 человек со всей России

В Москве открыли «Мастерскую новых медиа» - программу по подготовке «цифровых» специалистов. Занятия начались в четверг, 26 августа, в здании Фонда развития интернет-инициатив. Слушателями первого потока стали более 70 человек со всей России. Это победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», победители и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, которые развиваются в направлении digital. В списке участников и трое представителей видеопродакшена «Комсомольской правды».

Участников разделили на три группы, у каждой из которых свой мастер. Это редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Со второго дня программы мастера будут проводить с командами практические курсы в своих студиях.

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Также в программе «Мастерской» предусмотрены образовательные треки по развитию soft skills («мягких навыков»), которые необходимы современному человеку для успешного личностного и профессионального развития. Среди них – командообразование, креативное мышление, инновационность и «управление здоровьем» (например, каждое утро участники будут начинать с пробежки).

Кроме того, в процессе обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора «Института развития интернета». Лучшие проекты смогут претендовать на финансовую и экспертную поддержку преподавателей и менторов.

Программу создали АНО «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». Итогом обучения в «Мастерской новых медиа» должна стать подготовка специалистов, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.