Нож в спину Маслякова: Бывшие игроки КВН создают альтернативную юмористическую лигу

Александр Масляков

Между ТНТ и КВН давно уже существует негласная конкуренция. Наигравшись вдоволь до благородных седин, кавээнщики потоком идут устраиваться на юмористический телеканал. Они работают авторами, стендаперами, артистами шоу «Однажды в России», ведущими (Павел Воля, Азамат Мусагалиев и проч.) и кем только можно.

В своих интервью они очень редко вспоминают КВН, хотя их часто об этом спрашивают. Канал старается лишний раз не лить водичку на мельницу популярности Первого, где и придумали игру.

И вот случилось предсказуемое. ТНТ решил сделать свой ответ КВН — проект «Игра» позиционируется как «шоу-блокбастер», хотя на самом деле, если перевести на русский язык, это всего лишь комедийный проект, по формату очень напоминающий игру, которую ведет Александр Масляков.

Тоже много команд (12), тоже много ярких личностей (заявлено более 80 популярных комиков), тоже соревновательная система (главный приз — 30 миллионов на коллектив), тоже конкурсы.

«Игра» разделит участников на старичков и новичков, которые будут конкурировать на комедийном поле. Кого мы видим среди участников? Конечно, кавээнщиков: Азамат Мусагалиев (сборная Камызякского края), Рустам Саидахметов (команды «Хаути и Ко» и «Печенье»), Тамби Масаев («Печенье»), Дмитрий Кожома (команда «Станция «Спортивная»), Айдар Гараев и Артем Муратов (команда «СОЮЗ»), Иван Абрамов (команда МГИМО «Парапапарам»), Илья Макаров (команда «БВ») и т.д. Многим из них не удалось блеснуть в КВН, и теперь они намерены взять реванш у Александра Маслякова, размазав коллег с другого канала в вечернем прайме. https://i.ytimg.com/vi/SIkT9kqG_10/maxresdefault.jpg

Соревноваться в остроумии «Игра» позволяет любым образом: в жанре стендапа, миниатюр, импровизации, музыкальной комедии, абсурда, инсценировок и проч. Главный критерий — чтобы было смешно. Оценивать, насколько круто получается у комиков двигаться навстречу 30 миллионам рублей, будут тоже бывшие кавээнщики: Гарик Харламов (команда «Сборная Москвы МАМИ»), Гарик Мартиросян (команда «Новые армяне»), Юлия Ахмедова (команда «25-я») и Нурлан Сабуров (команда «Сборная города Караганда»).

- Это история о том, как комики «новой школы» будут соревноваться с уже опытными комиками, - поясняет креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов (автор команды Уездный город» и «Лица уральской национальности»). - Мы дали всем возможность побороться в честном юмористическом состязании и никак не ограничивали их креатив, а чтобы повысить ставки в нашем соревновании, ввели в проект серьезный, по телевизионным меркам, денежный приз. Формат шоу не подразумевает никакой игры на выбывание, только здоровая конкуренция между командами на длинной турнирной дистанции. Мы надеемся, что «Игра» объединит несколько поколений людей не только на сцене, но и перед экранами.

Проект выйдет в эфир ТНТ осенью. Вести шоу будет Евгений Чебатков — он стендапер.