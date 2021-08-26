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Общество26 августа 2021 21:45

«Норникель» инвестирует в экологию 686 млрд рублей: главные новости Научно-технического совета Росприроднадзора

Выездное заседание Научно-технического совета Росприроднадзора стартовало в Тверской области 26 августа 2021 года
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Диалог участников был действительно максимально прямым. Фото Ольги Лобачевской

Диалог участников был действительно максимально прямым. Фото Ольги Лобачевской

Одной из главных тем встречи в этот раз стала стратегия компании «Норникель» в области экологии и изменения климата, а также вопросы ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске весной 2020 года.

Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев отметил: «Наша последняя деятельность, предание публичности тем фактам, которые у нас случаются, свидетельствуют о готовности компании быть прозрачной и честной перед обществом. Сейчас мы видим, что Росприроднадзор намерен бизнесу помогать. И сотрудничество наше – это улица с двусторонним движением. Поэтому на ту открытость, которую демонстрирует Росприроднадзор, мы будем отвечать зеркально и кратно»._

Фото Ольги Лобачевской

Фото Ольги Лобачевской

Диалог участников был действительно максимально прямым: представители власти и крупных компаний активно реагировали на выступления друг друга, задавали вопросы и высказывали предложения о взаимодействии.

Так, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предложила «Норникелю» заключить с федеральной службой соглашение по сопровождению реализации проектов компании, а именно произвести совместно с «Норникелем» инвентаризацию источников выбросов. Она также пообещала, что государственный орган не станет пользоваться открытостью компании и оказывать излишнее давление.

_«Мы не будем менять параметры, вносить новые мероприятия. Мы просто сбоку на это все посмотрим. Может быть, мы тоже что-то осветим и покажем, что компания не увидит. Все мы заинтересованы в четком понимании, что происходит. Потому что, как только мы проинформированы, мы можем принять какое-то решение», – подтвердила Светлана Радионова._

_«Если акционеры «Норникеля» примут предложение руководителя Росприроднадзора по подписанию такой «зеленой декларации», я считаю, что это будет прорывная история во взаимоотношениях контролирующих органов и бизнеса», – признался Андрей Нагибин, заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре и председатель партии «Зеленые». «Представляете? Росприроднадзор говорит: «Все, я не хочу больше вас наказывать, давайте мы вместе пройдем по всем этапам, проверим все, что у вас здесь есть и вместе примем решение, как и что с этим делать». Это будет интересно»._

Во время заседания было озвучено много важных цифр, самая большая из которых касалась «Норникеля». Вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев сообщил, что до 2031 года компания планирует инвестировать в экологию 686 млрд рублей.

Фото Ольги Лобачевской

Фото Ольги Лобачевской

_«Хочется сразу отметить, что в эту сумму входит и реализация «Серной программы», которая сама по себе стоит 250 миллиардов», – добавил Станислав Селезнев. «Еще мы не исключаем, что во время реализации определенных мероприятий мы увидим, что необходимо сделать еще что-то. Поэтому эта экологическая программа в стоимости будет только расти»._

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы правильного составления ESG-повестки, повышение престижа профессии эколога и роль науки в глобальных экологических вопросах.

А глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, напомнила, что «мировая экологическая повестка, как и внутренние экологические проблемы выходят на передний план. И задачи Научно-технического совета, как площадки для диалога, должны существенно измениться в ближайшее время. Он должен стать органом, помогающим вырабатывать рекомендации, важные для принятия решений на высоком государственном уровне».

Экология и промышленность