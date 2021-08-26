Почему в штабах Навального* «кидают» даже опытных юристов?

Три с половиной года назад Артур Сташ начал работать юристом в кемеровском штабе Навального Фото: REUTERS

Казалось бы, странный вопрос.

Но бывший юрист штаба Навального* его странным не считает - он может рассказать об этом немало интересного.

Вернее, уже рассказал – информационному агентству Regnum.

Три с половиной года назад Артур Сташ начал работать юристом в кемеровском штабе Навального. Но некоторое время назад расстался с «борцами с коррупцией».

Координатор штаба Ксения Пахомова, по словам Сташа, пригласила его сначала в качестве адвоката – защищать 25 сторонников Навального, задержанных на январской акции 2018-го под названием «Забастовка избирателя».

- Защитников в суде не хватало, Пахомова предложила мне выступить на судебных слушаниях, а в апреле уже речь зашла о постоянной работе, - вспоминает Сташ в интервью информ-агентству.

Юрист говорит о том, что народу в штаб приходило много, были люди разных возрастов и «тогда чувствовалась какая-то идея, было интересно» и было много общения и дискуссий.

Одним из очередных подзащитных Сташа стал новый координатор штаба, Станислав Калиниченко.

- Калиниченко с приятелем выпивали, наряд их пригласил в УАЗ, на них решили составить протокол, - вспоминает адвокат, - в отделение Калиниченко боднул головой сотрудника, за что ему предъявили статью применение насилия в отношении представителя власти. Но в штабе заявили, что у них политзаключенный, над которым издеваются, а он объявил голодовку - так из бытовухи раздули политическую историю.

Собственно, политическим это дело стало на суде, где Калиниченко защищал Сташ. И, выйдя из СИЗО, буян на волне такой славы и возглавил кемеровский штаб.

Юрист помог свежеиспеченному координатору также разрешить вопрос с алиментами.

- Он выплатил долг почти в полмиллиона рублей только потому, что возникла угроза возбуждения уголовного дела, - поясняет адвокат в интервью Regnum – Калиниченко вообще трус. Однажды в штаб пришел инвалид, постучал в дверь своей палкой, и координатор спрятался под стол, решив, что это за ним пришла полиция.

С появлением нового руководителя из штаба стали уходить более-менее серьезные люди, зато начали появляться граждане с татуировками и кольцами в ушах и носах.

- Много раз я приходил в 11 утра в штаб с документами, а они вповалку на пуфиках спят, я их разгонял, - вспоминает юрист, - они как зомби были, шли, глядя друг другу в спину, чтобы дорогу не потерять.

Сташ начал предполагать, что без наркотических веществ не обошлось. Предположение превратилось в уверенность, когда бывшего помощника координатора, Алексея Сущенко задержали с наркотиками, а адвокату ночью звонили, чтобы он бросился в полицию спасть задержанного.

Когда Сущенко избирали меру пресечения и юрист общался с его матерью у здания суда, прибыл координатор Калиниченко на джипе.

- Я подошел и спросил, что это такое было, - говорит Сташ, - и пообещал, что, когда закончится пандемия, приду и разгоню этот притон. Калиниченко испугался. Он заменил замок в штабе и написал донос в федеральный штаб.

Собственно, на этом официальные отношения опытного юриста с кемеровскими навальнистами и закончились.

У Сташа был договор с новосибирской фирмой, откуда пришло извещение о расторжении договора.

- Я спросил у депутата горсовета Сергея Бойко из новосибирского штаба, почему договор со мной расторгли не по гражданскому кодексу, - вспоминает юрист, - Но он дал понять, что решать вопрос не собирается и заблокировал меня везде.

Несмотря на такое расставание, Сташ оказывал юридическую поддержку задержанным на акциях 23-го и 31-го января 2021-го года, поскольку, по его словам, ни от регионального штаба, ни от ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ – ред.) помощи не последовало никакой.

- Про людей, которых они звали на митинги, и которым обещали помочь, если будут штрафы, в штабе просто забыли, - считает Сташ, - Как «забыли» и мне компенсировать изъятую во время обысков 2019-го технику. Леонид Волков сказал, что обязательно компенсируют. Когда я ему повторно написал, напомнив про это, он послал меня на три буквы.

Так некрасиво для юриста Артура Сташа окончательно завершилось «общение» со штабом известного блогера и «оппозиционера».

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