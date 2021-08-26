Чистая химия: Ученым удалось раскрыть секрет волшебного звучания скрипки Страдивари

Вполне вероятно, что неповторимый эффект скрипок Страдивари был достигнут случайно Фото: EAST NEWS

Говорят, музыкальные инструменты, сделанные Антонио Страдивари звучат особенно. Невероятно легко, волшебно, словно играют сами, без участия скрипача.

Поэтому гипотез по поводу причин такого эффекта невероятное множество: и якобы из внутренностей ягнят струны делали, и особую тирольскую древесину для корпуса использовали, и специальным мебельным лаком покрывали, и форма у них идеальная.

Но это всё догадки.

Ученые пошли дальше и натурально взяли на исследование уникальный инструмент итальянца. Биохимик Джозеф Нагивари еще 40 лет предположил, что секрет скрипок лежит куда глубже формы и материала — он залегает в плоскости химии! И это подтвердилось, но только сейчас.

— Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества, — объяснил он.— Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов.

Вполне вероятно, что неповторимый эффект скрипок Страдивари был достигнут случайно. Когда мастера для защиты инструментов от червей пропитывали дерево, из которого делался инструмент, особым химическим составом: из бура, квасцы, меди, известковой воды (раствор гидроксида кальция) и цинка. Нагивари с коллегами (команду возглавляет химик Хван-Чинг Тай) считает, что больше так не делал никто — и именно поэтому секрет может крыться в этом: «Это придало инструменту полезную механическую прочность и акустические преимущества».

Впрочем, ученому предстоит провести еще ряд дополнительных исследований, чтобы убедиться в верности версии.

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