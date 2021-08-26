Как и почему Кирилл Нагиев ворвался в тройку самых популярных актеров России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» проанализировало успешность молодых российских актеров до 35 лет по нескольким параметрам

Останови на улице 10 человек и спроси, кто самый известный российский актер. Какие фамилии прозвучат? Хабенский, Козловский, Петров.

Однако реальность показывает, что народные герои — это вовсе необязательно популярные и востребованные артисты.

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» проанализировало успешность молодых российских актеров до 35 лет по нескольким параметрам и выяснила, кто прямо сейчас самый крутой из них.

Как это считалось?

В первую очередь, учитывалось общее число проектов за отчетный период, в которых снимались актеры. Также было важно, какое количество главных ролей сыграл артист. Еще один важный критерий — степень участия исполнителей в рекламной кампании фильмов. Кроме того, считались и фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы кинофильмов и востребованность проектов на онлайн-платформах. Новым критерием стало попадание фильма с участием актера на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались фильмы, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также сериалы, выходившие онлайн за тот же период, а также в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года.

Кто стал лидерами?

1. Саша Петров

У звезды фильмов «Текст», «Стрельцов», «Метод-2» у многих других за отчетный период вышло более 10 проектов. Все они — кассовые. Во всех у него главные роли. Конечно, он с запасом опередил соперников, уехав далеко вперед. С рекламой у Петрова тоже все хорошо — контракты идут один за другим.

2. Милош Бикович

Герой 2019 года, взорвавший танцпол главной ролью в картине «Холоп» (рекордные кассовые сборы — больше 3 миллиардов рублей), тоже плотно осел на верхушке айсберга. «Магомаев», «Отель «Белград», «Кома» — у Милоша тоже выходит немало проектов, а еще он рекламирует крупнейший в стране банк.

3. Кирилл Нагиев

Многих удивит нахождение сына Дмитрия Нагиева на столь высокой позиции. Еще недавно папа безуспешно пытался устроить его в шоу «Голос» (пилотный выпуск не устроил руководство канала), и Кирилл Дмитриевич вроде бы сконцентрировался на бесславной карьере в театре Ленсовета. Но нет. Коллега Биковича по «Холопу» выбрался в лидеры за время пандемии: сыграл в сериале «Чума», «Нагиев на карантине», «Стендап под прикрытием», снимается с папой в рекламе оператора сотовой связи и довольно часто упоминается в СМИ.

Дальше список выглядит так:

4. Павел Прилучный

5. Юра Борисов

6-7. Виктор Хориняк и Иван Янковский

8. Семен Трескунов

9. Борис Дергачев

10. Алексей Демидов