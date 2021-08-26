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Звезды26 августа 2021 23:36

Как и почему Кирилл Нагиев ворвался в тройку самых популярных актеров России

Согласно новым исследованиям, сын Дмитрия Нагиева резко набрал в медийности и востребованности
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» проанализировало успешность молодых российских актеров до 35 лет по нескольким параметрам

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» проанализировало успешность молодых российских актеров до 35 лет по нескольким параметрам

Останови на улице 10 человек и спроси, кто самый известный российский актер. Какие фамилии прозвучат? Хабенский, Козловский, Петров.

Однако реальность показывает, что народные герои — это вовсе необязательно популярные и востребованные артисты.

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» проанализировало успешность молодых российских актеров до 35 лет по нескольким параметрам и выяснила, кто прямо сейчас самый крутой из них.

Как это считалось?

В первую очередь, учитывалось общее число проектов за отчетный период, в которых снимались актеры. Также было важно, какое количество главных ролей сыграл артист. Еще один важный критерий — степень участия исполнителей в рекламной кампании фильмов. Кроме того, считались и фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы кинофильмов и востребованность проектов на онлайн-платформах. Новым критерием стало попадание фильма с участием актера на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались фильмы, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также сериалы, выходившие онлайн за тот же период, а также в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года.

Кто стал лидерами?

1. Саша Петров

У звезды фильмов «Текст», «Стрельцов», «Метод-2» у многих других за отчетный период вышло более 10 проектов. Все они — кассовые. Во всех у него главные роли. Конечно, он с запасом опередил соперников, уехав далеко вперед. С рекламой у Петрова тоже все хорошо — контракты идут один за другим.

2. Милош Бикович

Герой 2019 года, взорвавший танцпол главной ролью в картине «Холоп» (рекордные кассовые сборы — больше 3 миллиардов рублей), тоже плотно осел на верхушке айсберга. «Магомаев», «Отель «Белград», «Кома» — у Милоша тоже выходит немало проектов, а еще он рекламирует крупнейший в стране банк.

3. Кирилл Нагиев

Многих удивит нахождение сына Дмитрия Нагиева на столь высокой позиции. Еще недавно папа безуспешно пытался устроить его в шоу «Голос» (пилотный выпуск не устроил руководство канала), и Кирилл Дмитриевич вроде бы сконцентрировался на бесславной карьере в театре Ленсовета. Но нет. Коллега Биковича по «Холопу» выбрался в лидеры за время пандемии: сыграл в сериале «Чума», «Нагиев на карантине», «Стендап под прикрытием», снимается с папой в рекламе оператора сотовой связи и довольно часто упоминается в СМИ.

Дальше список выглядит так:

4. Павел Прилучный

5. Юра Борисов

6-7. Виктор Хориняк и Иван Янковский

8. Семен Трескунов

9. Борис Дергачев

10. Алексей Демидов

Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ