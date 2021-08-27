Димаша обвинили в плагиате Киркорова: "Копирует короля"

Артист в точности повторил образ "короля поп сцены" Фото: Мария РЕМИЗОВА

На «Новую Волну» в Сочи Филипп Киркоров приехал с 15 чемоданами нарядов. Артист признался, что за время пандемии в его гардеробе накопилось немало эксклюзивных вещичек, которые он решил показать поклонникам.

Какого было удивление репортёров, когда на звёздной дорожке «Новой волны» появился Димаш Кудайберген в чёрно-белом костюме, повторив образ Филиппа Киркорова двухлетней давности. Тогда король сцены вышел в таком же костюме с песней «1000 лет». Димаш же пел «Аве Марию».

- Если выключить звук, накрывает «дежа вю». Сцена «Новой волны». Игорь Крутой за роялем. Костюм тот же. Только голова из костюма другая торчит, - смеются блогеры. - Неужели нельзя было что-то своё придумать. Фантазии что ли не хватило?

Впрочем, у Димаша Кудайберген нашлись и защитники, мол, да, плагиат, но, когда у нас считалось зазорным копировать образы легендарных артистов.

Напомним, в Сочи завершилась «Новая волна». Обладателем первого места (3 млн 500 тысяч рублей, статуэтка «Хрустальные волны» и диплом) стал певец Saro Gevorgyan из Армении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лера Кудрявцева в стразах или Лариса Долина в драных джинсах: кто из звезд был круче всех на закрытии «Новой волны-2021» в Сочи

Подзагоревшие на сочинских пляжах знаменитости вовсю позировали фотографам (подробности)