Бельгийцам позволили без разрешения забирать мячи, случайно заброшенные в чужие дворы

Теперь любой бельгиец сможет без разрешения зайти в сад или во двор, если туда случайно залетел мяч или забежало домашнее животное. Фото: Shutterstock

В Бельгии специальным законом закрепили право забирать принадлежащие им, но случайно залетевшие в чужие дворы мячи. Нормативный акт вступит в силу 1 сентября 2021.

Закон понадобился бельгийцам, как сообщил один из соавторов закона, профессор Винесент Сагар, «для внесения ясности в сложную правовую коллизию».

До принятия закона домовладелец, в чей сад залетел мяч, мог вернуть его, а мог отказать хозяину мяча в доступе на свою территорию. Теперь же любой человек может без разрешения зайти в его сад или во двор, если туда случайно залетел мяч или забежало домашнее животное. Но закон запрещает перебрасывать мяч через забор или живую изгородь с какими-то другими целями, например, для того, чтобы проникнуть на чужую территорию без повода.

Часть бельгийских юристов уверена, что новый закон приведет к резкому увеличению правонарушений. В судах же считают, что в добропорядочной Бельгии закон будут не только соблюдать, но и тщательно контролировать.

Мировой судья Эрик Диррикс, комментируя нововведение, заявил, что «злоупотребления будут караться, и конфиденциальность будет соблюдена».