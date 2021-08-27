Российская креативная неделя: куда пойти на выходных

Выходные дни в Парке Горького, где проходит Российская креативная неделя, можно провести не только увлекательно, но и с пользой. Например, узнать, где учат на гейм-дизайнера, можно ли купить квартиру в Москве на зарплату сценариста и как прямо на фестивале получить возможность подписать договор с музыкальным лейблом. На площадках Недели представлено 14 креативных индустрий, и каждый найдет здесь мероприятия на свой вкус. Программа очень обширна, рассказываем лишь о некоторых событиях субботы и воскресенья.

28 августа

На площадке «Разработка игр и компьютерная графика» расскажут и покажут, как создавались воздушные бои в фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев» при помощи компьютерного авиасимулятора War Thunder, высококлассных пилотов-геймеров, игрового движка Unreal Engine и специалистов компьютерной графики из ALGOUS studio.

В павильоне «Образование в креативных индустриях» пройдет урок гостеприимства, который проведет российский путешественник, писатель и тревел-блогер Александр Кондрашов. Цель урока — донести ценность гостеприимства как основы любви к своему краю, привлечь школьников Москвы и их родителей к вопросам создания дружелюбной и комфортной туристической среды столицы.

Яндекс пригласит всех желающих в аудиопутешествие по Вселенной на мероприятии «Музыка звезд», которое состоится на площадке IT в летнем пространстве «Дача Плюс». Проект создан астрофизиками совместно с «Яндекс. Музыкой» на основе данных, полученных из космоса.

На площадке «Кино и тв» журналист, медиаменеджер Ким Белов возьмет интервью у сценариста фильмов «Притяжение», «Вторжение», «Триггер» Андрея Золотарева. Разговор будет посвящен работе сценариста и почему статус шоураннеров сегодня очень высок.

В павильоне «Наука и технологии» состоится дискуссия «Design hacking кода коммуникации», на которой речь пойдет о том, как меняется коммуникация в век клипового мышления.

Большое внимание на Российской креативной неделе будет уделяться вопросам экологии. Здесь представят арт-инсталляцию «Сбереги планету», которая создана промышленным дизайнером и инженером в области устойчивого развития Буляш Тодаевой и художником Димой Ребусом. Прозрачная геометрическая фигура, в которой густые зеленые растения постепенно переходят в переработанные отходы, отсылает к баку для раздельного сбора мусора и иллюстрирует процесс сортировки. Каждый из четырех отсеков композиции символизирует переработку одной из наиболее популярных фракций — бумаги, пластика, металла и стекла.

29 августа

В шатре «Издательское дело и журналистика» пройдет первое открытое интервью с известным писателем-фантастом Лю Цысинем, автором бестселлера «Задача трех тел». Встреча с читателями состоится в онлайн-формате.

А позже на этой площадке можно будет узнать, чем являются подкасты — временной модой или новыми медиа — на встрече с Ольгой Михайловой, product owner разговорного контента и продюсером направления подкасты в СберЗвуке.

В павильоне «Архитектура и урбанистика» состоится дискуссия «Интеллектуальный стендап: говорит дизайн», на которой можно будет узнать, как в дизайне находят отражения научные, культурные, художественные, образовательные тренды.

На площадке «Новые медиа» обсудят детский видеоконтент и детскую безопасность. Представители отечественных видеосервисов расскажут, как создают условия, при которых дети не могут получать доступ к пиратскому и взрослому контенту, а также совершать покупки и другие действия в личных кабинетах без ведома и согласия родителей.

Впервые на одной площадке соберутся главные A&R-менеджеры из ведущих российских лейблов: «Первое Музыкальное», Effective Records, StartUP Music, «Союз» и SOYUZ MUSIC, чтобы послушать именно вас. Принесите свои записи и получите справедливую оценку от суперпрофи по поиску талантов. Самые интересные музыканты и перформеры получат возможность подписать договор с лейблом и начать головокружительную карьеру!

А позже здесь можно будет побывать на воркшопе казахстанского диджея и музыкального продюсера Imanbek, получившего премию Grammy.

Организаторы Российской креативной недели: ФГБУ «Роскультцентр» и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы.