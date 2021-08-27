Владислав Шапша оценил гастрономические изыски калужской кухни

Фото: пресс-службы правительства Калужской области

Для создания гастрономического бренда Калужской области авторы рецептов приготовили два десятка уникальных блюд и пять напитков. Основными ингредиентами для яств были продукты, которые произвели непосредственно на территории Калужского региона – радужная форель, молочная продукция, мясо цесарки, картофель, тыква, щука, пастила, калужское тесто и местный пряник.

Фото: пресс-службы правительства Калужской области

Среди блюд, приготовленных профессиональными шеф-поварами, были «Филе форели из Сухиничей с жареным романо и соусом цитронель», «Калужская цесарка су-вид в собственном соусе», «Окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом», «Рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной», а также потрясающий десерт - «Мороженное-мусс из калужского теста» и чай «Калужское разнотравье».

Фото: пресс-службы правительства Калужской области

“Это не только про туристов и гурманов, но и про поддержку предпринимателей и индивидуальных фермерских хозяйств”, – высказал своё мнение губернатор Калужской области Владислав Шапша, оценив потрясающее качество ингредиентов для фирменных калужских рецептов блюд.

Фото: пресс-службы правительства Калужской области

Также он рассказал, что шестеро популярных российских шеф-поваров Антон Сальников, Елена Баклашова, тренер-бариста Елизавета Барышникова из Москвы, а также Рашид Рахманов из Санкт-Петербурга, калужане Михаил Поздняков и су-шеф Павел Божко познакомились с местной историей и побывали на лучших сельхозпредприятиях региона. Все это дало возможность мастерам кухни проникнуться духом калужской земли и помогло шеф-поварам сотворить чудесные блюда из местных продуктов и составить эксклюзивные рецепты горячих блюд, десертов и напитков.

Фото: пресс-службы правительства Калужской области

Основной глобальной задачей фестиваля «Гастрокэмп-2021» является развитие гастрономического туризма, поддержка предпринимателей и индивидуальных фермерских хозяйств региона. С этой целью маститые шеф-повара и сформировали фирменное меню по уникальным рецептурам, которое в дальнейшем передадут представителям ресторанного бизнеса Калужской области для использования в заведениях общественного питания.

Фото: пресс-службы правительства Калужской области

“Гастрономический туризм у нас в регионе только начинает развиваться. Уверен, кроме «Калужского теста» у нас появятся и другие «вкусные» бренды”, – поделился со своими подписчиками Владислав Шапша в своём телеграм-канале.