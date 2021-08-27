Во Всероссийском конкурсе благоустройства победили четыре проекта из Тульской области

Награждение лауреатов конкурса прошло под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Фото: правительство Тульской области

26 августа на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде были объявлены победители V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион каждый год принимает активное участие в конкурсе.

«ОТВЕЧАЮТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЛЮДЕЙ»

Обратим внимание, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. К настоящему времени в конкурсе победили 11 проектов из Тульской области. Современные пространства уже созданы в Крапивне, Чекалине, Веневе и Богородицке. Завершается выполнение проектов в Узловой, Плавске и Липках. В 2021 году концепция развития территории набережной в Богородицке признана лучшей в России. Проект «Город – театр» получил награду архитектурного конкурса AD Design Awards 2021 в номинации «Городская среда».

Команда победителей из Тульской области. Фото: правительство Тульской области

В этот раз туляки увезли домой четыре победы! Победителями в номинации малые города с численностью жителей от 50 тыс. до 100 тыс. стали проекты:

- «Центр развития. Алексин-град» - благоустройство территории вокруг ДК им. Бондаря в Алексине;

- «АкваДон» - благоустройство территории у водоема вдоль Советского пер., мкр Центральный Донского;

- «Химия с природой» - благоустройство центрального парка и главной площади Щёкина.

В номинации малые города с численностью жителей от 20 тыс. до 50 тыс. победу одержал проект «Трансформация» - благоустройство пешеходной зоны, объединяющей площадь Ленина, Центральный сквер и сквер Трудовой славы в Кимовске. Все работы будут проходить за счет средств федерального гранта и регионального софинансирования.

«Тульская область ежегодно принимает участие в конкурсе, и каждый раз проекты, представленные регионом, становятся победителями, - пояснил заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко. - Жители муниципалитетов принимают активное участие в подготовке проектов, направленных на конкурс. Поэтому обновленные пространства отвечают потребностям людей, отражают историческую и культурную уникальность этих территорий. Новые скверы становятся точками притяжения жителей и гостей городов».

Все работы планируется завершить до конца 2022 года.

Один из проектов, победивших в конкурсе. Фото: правительство Тульской области

«ПЕРВЫЙ РЕГИОН В РОССИИ»

Также 26 августа заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин провел заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин доложил о развитии проекта строительства микрорайона «Новая Тула» с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования.

Губернатор подчеркнул, что увеличение объёмов ввода жилья один из приоритетов региона.

«Благодаря вашей инициативе, поддержанной президентом России Владимиром Путиным, появился механизм инфраструктурных облигаций. Он даёт регионам возможность решать проблемы обеспечения новых площадок для строительства жилья необходимой инфраструктурой», — сообщил Алексей Дюмин Марату Хуснуллину.

Под руководством заместителя председателя правительства РФ совместно с Минстроем России и ДОМ.РФ проработана правовая и организационная база, что позволило найти инвестора для развития проекта «Новая Тула». К 2034 году в микрорайроне планируется ввести в эксплуатацию порядка 770 тысяч кв. м. жилья. Объем частного финансирования составляет 50 млрд рублей. Застройщиком выступила компания «Три Эс Новая Тула».

«Регион возьмёт заём в размере 3,7 млрд рублей. До 2026 года 2 млрд будет направлено на строительство инженерной инфраструктуры и дорог, 1,7 млрд — на возведение новой школы и двух детских садов», — сообщил Алексей Дюмин.

Марат Хуснуллин отметил, что Тульская область стала первым регионом России, где будет использован механизм инфраструктурных облигаций. Межведомственная комиссия при Минстрое РФ одобрила заявку.