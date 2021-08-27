Кибербезопасность: эксперимент показал, насколько доверчивы сотрудники

35% не просто открыли письма, а перешли по ссылкам и передали личные данные.

Как не стать жертвой мошенников и научиться распознавать вредоносные письма?

Итоги эксперимента обсуждаем сегодня 27 августа в 13:00 (по МСК) в прямом эфире радио «Комсомольская правда»!

Практическими советами поделится эксперт компании МегаФон - Александр Осипов, руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям.

Слушайте прямой эфир на сайте radio.kp или на частоте 97,2 FM!

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