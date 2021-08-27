Таиланд открылся для вакцинированных «Спутником»: Какие курорты страны доступны для туристов без карантина

Хорошая новость для любителей погреться на тёплом море осенью и зимой: ещё одной доступной для российских туристов страной стал Таиланд Фото: Shutterstock

Хорошая новость для любителей погреться на тёплом море осенью и зимой: ещё одной доступной для российских туристов страной стал Таиланд, который до пандемии был популярнейшим пляжным курортом, особенно в холодное время года.

Формально Таиланд открыт уже давно, с осени 2020 года. Но все прибывающие в страну должны проходить обязательный 14-дневный карантин за свой счёт в специально отведённых для этого отелях. Вариант подходит тем, кто едет надолго, но явно не для отпуска.

ПЕСОЧНИЦА ПХУКЕТА

С 1 июля 2021 года в королевстве запустили пилотную программу для иностранных туристов «Песочница Пхукета» - вакцинированным путешественникам разрешили отдыхать на курортном острове без карантина, не выезжая в другие районы Таиланда. Правда, «Спутник V» в список одобренных вакцин изначально не вошёл. Недавно программу расширили, для привитых туристов открыли остров Самуи и еще несколько курортов.

И вот 27 августа Генеральное консульство ПФ на Пхукете сообщило: "Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда".

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТАИЛАНД

Впрочем, запросто, как до пандемии, в Таиланд пока все равно не попасть. Нужно выполнить целый ряд формальностей, причем часть из них связаны с дополнительными расходами. И прямое авиасообщение с королевством Россия пока официально не возобновила. Грузопассажирские рейсы в Бангкок выполнял “Аэрофлот”, но сейчас и они приостановлены, так как маршрут проходит над Афганистаном.

Что нужно для поездки в Таиланд вакцинированным “Спутником V” туристам:

- сертификат о вакцинации, после второй дозы должно пройти минимум 14 дней. Обратите внимание, что власти Таиланда одобрили именно “Спутник”, если делали прививку другими российскими вакцинами – увы, они пока не подходят.

- разрешение на въезд от посольства Таиланда. Заявление подается онлайн. Его рассматривают три рабочих дня, после одобрения нужно купить билет на самолет и забронировать отель, причем из списка одобренных. Информацию о бронированиях и их оплате надо добавить в заявление. Также заранее придется оплатить ПЦР-тесты (о них ниже). Заявление со всей этой информацией рассмотрят за рабочих дня, готовое разрешение надо распечатать.

- ПЦР-тестов вас ждет несколько: один за 72 часа до вылета, второй по прибытию (до получения результатов надо находиться на территории отеля. Не в номере, а именно на территории – если на ней есть пляж, парк, бассейн, это все в распоряжении гостя), третий на 6 – 7 дней отдыха, четвертый на 10 – 14 день. Все платные.

- медстраховка минимум на 100 тысяч долларов, покрывающая лечение коронавируса. Обратите внимание именно на сумму, самые дешевые полисы, которые предлагают наши страховщики, - с покрытием 30 – 50 тысяч долларов.

КАКИЕ КУРОРТЫ ТАИЛАНДА ОТКРЫТЫ БЕЗ КАРАНТИНА

- Вакцинированные туристы, приезжающие в рамках «Песочницы Пхукета», могут спланировать свою поездку в Таиланд по схеме «7 + 7» без обязательного карантина, - поделились с сайтом KP.ru подробностями в Московском офисе Туристического управления Таилана. - Так, с 16 августа 2021 иностранные туристы могут в течение семи дней отдыхать на Пхукете, а затем отправиться на неделю в другие регионы Таиланда, открытые для туризма. Вакцинированные путешественники могут поехать в провинцию Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), провинцию Пхангнга (курорт Као Лак и острова Ко Яо) и провинцию Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао).

Если туристы планируют после недели на Пхукете посетить соседние провинции, им потребуется получить в отеле специальный документ - трансфер. Также будет необходимо получить отрицательные результаты по итогам двух тестов на COVID-19, которые проводятся по прибытии на остров и на 6 - 7 день пребывания.

Иностранные путешественники могут отправиться с острова Пхукет только по утвержденным маршрутам: на курорты Самуи, Пханган и Тао прямым внутренним рейсом авиакомпании Bangkok Airways по маршруту Пхукет-Самуи. На острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли, а также на курорты Ко Яо Ной или Ко Яо Яй - на лодке или пароме, с определенных пирсов. На курорт Као Лак - сертифицированным автомобильным транспортом. По завершении первой недели отдыха в провинциях Краби, Пхангнга и Сураттхани туристам необходимо сдать третий ПЦР-тест (на 12 -13 день), чтобы подтвердить отсутствие заболевания COVID-19.

При всех сложностях, в Таиланде до конца года ждут в гости 500 тысяч россиян – таков прогноз Управления по туризму королевства. До ковида на пляжах Паттайи и Пхукета проводили отпуск полтора миллиона наших соотечественников в год. Так что цифра в полмиллиона выглядит, мягко говоря, очень оптимистичной. Во-первых, осталось всего четыре месяца. Во-вторых, многих отпугнет необходимость сдавать столько тестов и платить за них. В-третьих, большой вопрос в том, как добраться – пока только со стыковками, через Дубай, Катар, Сингапур, либо через аэропорты Европы.

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