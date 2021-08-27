Психолог объяснила, почему супругам опасно работать вместе: «Станут рабами лампы»

Лишь 30% опрошенных готовы трудоустроиться в ту же организацию, что и вторая половинка
Фото: Shutterstock
Трудиться на благо одной компании вместе с кем-то из родни для большинства из нас нежелательно. Иметь супруга в подчинении не хотели бы 59% россиян, подчиняться жене или мужу не согласны 61%. Аналогично и со старшими родственниками. При этом наши соотечественники куда больше расположены зарабатывать вместе в лучшим другом или подругой (подробнее смотри КОНКРЕТНО). К таким выводам пришли аналитики Superjob, опросив 4800 экономически активных россиян.
- Родственников не выбирают, чего не скажешь о друзьях, - говорит Ирина Коржаева, психолог. - С другом можно и поработать, и повеселиться, и отдохнуть. Но это очень печально, ведь как только интересы пересекаются, дружба заканчивается. Очень сложно удерживать личные границы. Например, руководителя, который звонит в 10-11 вечера довольно легко осадить, а с боссом-другом ты так уже так не сделаешь. Отношения разрушаются. В таких ситуациях о том, как будете расходиться в той или иной ситуации, надо договариваться на берегу. Не опасно для отношений работать в разных, не зависящих друг от друга отделах.
По мнению психолога, неслучайно большинство не готово работать с родителями в любом статусе. Это довольно сложно, так как нужно постоянно оправдывать ожидания, чего хватает по горло и в семье. Человек начинает выворачиваться наизнанку, что способствует эмоциональному перегоранию.
- Если же вместе работают муж и жена, им некогда друг от друга отдыхать: по вечерам они говорят о делах, в отпуске тоже. Они скатываются в бытовуху. Когда они остаются без этого, то не понимают, чем себя занять, поэтому продолжают работать, как рабы лампы. Это хорошо для компании, но пагубно для психики.
КОНКРЕТНО
Хотели бы вы иметь в подчинении…
...мать?
Да — 25%
Нет — 56%
Затрудняюсь ответить — 19%
...отца?
Да — 29%
Нет — 48%
Затрудняюсь ответить — 23%
...супруга?
Да — 27%
Нет — 61%
Затрудняюсь ответить — 12%
...лучшего друга?
Да — 41%
Нет — 44%
Затрудняюсь ответить — 15%
Будете начальником…
...отцу?
Да — 29%
Нет — 48%
Затрудняюсь ответить — 23%
...матери?
Да — 25%
Нет — 56%
Затрудняюсь ответить — 19%
...жены/мужа?
Да — 27%
Нет — 59%
Затрудняюсь ответить — 14%
...лучшего друга?
Да — 46%
Нет — 39%
Затрудняюсь ответить — 15%
Будете работать в одной компании с …
...отцом?
Да — 28%
Нет — 47%
Затрудняюсь ответить — 25%
...матерью?
Да — 21%
Нет — 60%
Затрудняюсь ответить — 19%
...женой/мужем?
Да — 30%
Нет — 56%
Затрудняюсь ответить — 14%
...лучшим другом?
Да — 56%
Нет — 33%
Затрудняюсь ответить — 11%
По данным Superjob.