Психолог объяснила, почему супругам опасно работать вместе: «Станут рабами лампы»

Лишь 30% опрошенных готовы трудоустроиться в ту же организацию, что и вторая половинка Фото: Shutterstock

Трудиться на благо одной компании вместе с кем-то из родни для большинства из нас нежелательно. Иметь супруга в подчинении не хотели бы 59% россиян, подчиняться жене или мужу не согласны 61%. Аналогично и со старшими родственниками. При этом наши соотечественники куда больше расположены зарабатывать вместе в лучшим другом или подругой (подробнее смотри КОНКРЕТНО). К таким выводам пришли аналитики Superjob, опросив 4800 экономически активных россиян.

- Родственников не выбирают, чего не скажешь о друзьях, - говорит Ирина Коржаева, психолог. - С другом можно и поработать, и повеселиться, и отдохнуть. Но это очень печально, ведь как только интересы пересекаются, дружба заканчивается. Очень сложно удерживать личные границы. Например, руководителя, который звонит в 10-11 вечера довольно легко осадить, а с боссом-другом ты так уже так не сделаешь. Отношения разрушаются. В таких ситуациях о том, как будете расходиться в той или иной ситуации, надо договариваться на берегу. Не опасно для отношений работать в разных, не зависящих друг от друга отделах.

По мнению психолога, неслучайно большинство не готово работать с родителями в любом статусе. Это довольно сложно, так как нужно постоянно оправдывать ожидания, чего хватает по горло и в семье. Человек начинает выворачиваться наизнанку, что способствует эмоциональному перегоранию.

- Если же вместе работают муж и жена, им некогда друг от друга отдыхать: по вечерам они говорят о делах, в отпуске тоже. Они скатываются в бытовуху. Когда они остаются без этого, то не понимают, чем себя занять, поэтому продолжают работать, как рабы лампы. Это хорошо для компании, но пагубно для психики.

КОНКРЕТНО

Хотели бы вы иметь в подчинении…

...мать?

Да — 25%

Нет — 56%

Затрудняюсь ответить — 19%

...отца?

Да — 29%

Нет — 48%

Затрудняюсь ответить — 23%

...супруга?

Да — 27%

Нет — 61%

Затрудняюсь ответить — 12%

...лучшего друга?

Да — 41%

Нет — 44%

Затрудняюсь ответить — 15%

Будете начальником…

...отцу?

Да — 29%

Нет — 48%

Затрудняюсь ответить — 23%

...матери?

Да — 25%

Нет — 56%

Затрудняюсь ответить — 19%

...жены/мужа?

Да — 27%

Нет — 59%

Затрудняюсь ответить — 14%

...лучшего друга?

Да — 46%

Нет — 39%

Затрудняюсь ответить — 15%

Будете работать в одной компании с …

...отцом?

Да — 28%

Нет — 47%

Затрудняюсь ответить — 25%

...матерью?

Да — 21%

Нет — 60%

Затрудняюсь ответить — 19%

...женой/мужем?

Да — 30%

Нет — 56%

Затрудняюсь ответить — 14%

...лучшим другом?

Да — 56%

Нет — 33%

Затрудняюсь ответить — 11%

По данным Superjob.