Обладатель чёрного пояса по тхэквондо избил многодетную мать

Алибек Бегкузаров работает в одном из фитнес-клубов столицы и позиционирует себя как КМС по нескольким боевым дисциплинам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Это произошло несколько дней назад на территории рыбного хозяйства в подмосковной Истре, где 37-летняя Марина (имя изменено) отдыхала вместе со своими друзьями и мужем. Мужчины ловили рыбу, женщины общались между собой. Но постепенно отдых компании перестал быть приятным. К компании несколько раз подходил крупный мужчина и предъявлял разные претензии.

— Всё началось с того, что он стал спрашивать, почему он поймал карпа, а не судака. Он требовал от нас объяснений, вёл себя агрессивно, мы объяснили, что с такими вопросами ему лучше обратиться к администрации, но он не отставал, было такое чувство, что он специально провоцирует нас на конфликт, — вспоминает женщина.

В какой-то момент женщины не выдержали присутствия незваного гостя и ушли с берега в закрытую беседку. Но пообщаться в тишине им удавалось недолго. Вскоре они услышали с улицы громкие крики мужчин.

— Я выскочила на улицу и увидела, как этот человек держит моего мужа за грудки. Он кричал что ударит его, что он не знает с кем связался. Он говорил, что он спортсмен, может убить. Я стала кричать, чтобы он отпустил моего мужа и оставил нас в покое, — говорит Марина

Но незнакомец не собирался отступать, он переключился на женщину.

— На меня посыпались оскорбления, он кричал: "Я спортсмен, ты не знаешь, кто я такой, я тебя убью", он даже угрожал, что изнасилует меня. Я действительно испугалась, он был очень большой и накаченный, я слышала, что боксёр может убить одним ударом, а он вёл себя очень агрессивно. Потом он достал из кармана телефон и стал тыкать мне в лицо, говорил, что что-то записывает, я оттолкнула его руку и в этот момент он ударил меня ногой в пах. Я не могла даже подумать, что до этого дойдёт, как можно ударить женщину? Было очень больно. Самое страшное то, что у меня трое детей, которые могли остаться без мамы, старший ребёнок инвалид, которому требуется постоянный уход.— возмущается Марина.

На видео попал момент сразу после удара, мужчина направился к выходу с базы, за ним следует муж Марины и сама женщина.

После случившегося на место вызвали полицию, а Марину увезли в больницу. Врачи осмотрели женщину, у неё на бедре появилась обширная гематома. Со справкой из больницы пострадавшая отправилась писать заявление на своего обидчика. Его личность удалось установить, им оказался Алибек Бегкузаров. Мужчина работает в одном из фитнес-клубов столицы и позиционирует себя как КМС по нескольким дисциплинам: силовому троеборью, вольной борьбе и жиму лёжа, а так же как обладателя чёрного пояса по тхэквондо.

Повреждения на теле Марины.

Выяснилось, что в клубе у спортсмена и тренера дурная слава.

— Он пристаёт к девушкам, а если они ему отказывают, он просит их сменить тренажерный зал, — жалуются женщины.

Сейчас Алибека проверяют. А Марине предстоит пройти экспертизу для определения степени вреда здоровью, который нанёс ей спортсмен. После этого женщина планирует обращаться в суд.