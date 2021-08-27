Елена Шмелева: Инженерные вузы и промышленность должны иметь общую стратегию развития

Инженерные образовательные учреждения должны стать частью отраслевых консорциумов, подчеркнула в ходе осмотра строительной площадки кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Это поможет развивать предложения депутатов «Единой России» по восстановлению богатых традиций отечественной инженерной школы, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным.

БЕЗ СПОРОВ О ПУГОВИЦАХ И ПИДЖАКЕ

Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».

«Консорциумная модель развития – это вопрос не только академического лидерства вузов. Это должна быть задача в том числе для региональных властей, - отметила Елена Шмелева. - Мы обратимся в правительство с предложением поставить такую задачу региональным инженерным вузам, а также региональным властям. Так мы увидим эффективность бюджетных денег, направляемых на развитие науки и образования, в разрезе конкретных регионов и образовательных учреждений. Без дискуссий о «пуговицах и пиджаках», как в известной миниатюре».

По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, формат консорциумов позволит сформировать общую стратегию развития.

«Эффективность этих стратегий должна измеряться социально-экономическими эффектами для развития регионов: рабочими местами, количеством внедренных инноваций в реальный сектор, увеличением доли высокотехнологичного сектора в валовой региональный продукт и другими», - добавила Елена Шмелева.

Говоря о кампусе калужского филиала МГТУ им. Баумана, педагог отметила, что регион очень грамотно и ответственно подошел к проекту, выделил землю и помогает с реализацией. «Хочу поблагодарить руководство Калужской области за такое внимание и стратегических подход к развитию высшего образования», - заявила она.

ВЫСВОБОДИТЬ ВРЕМЯ НА ПРАКТИКУ

Обсуждая развитие проекта, Елена Шмелева отметила важность работы региональных университетов и средне-специальных учебных заведений в содействии формированию целостной образовательной среды, включающей в себя лучшие школы и учреждения среднего профессионального образования.

«Ссузы в свою очередь нужно не нагружать бюрократией, а наоборот высвобождать время учащихся на научно-практическую работу. На это есть огромный запрос и от преподавателей, и от обучающихся в ссузах. Принятое недавно решение о введении всероссийских проверочных работ в учреждениях среднего профобразования идет вразрез с этой логикой и нуждается в обсуждении до того, как перестроить приоритеты учащихся на сдачу контрольных вместо профессионального развития», - отметила Елена Шмелева.

Эксперт напомнила об инициативе парламентариев «Единой России» по открытию тридцати передовых инженерных школ, речь о которой шла на встрече президента Владимира Путина с лидерами федерального списка кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. Правительство уже выделило 36 млрд рублей на развитие таких школ, которое должно строиться на стыке образования, науки и промышленной кооперации.