К 2024 году Омский НПЗ снизит воздействие на окружающую среду еще на четверть

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Омский нефтеперерабатывающий завод снизит воздействие на окружающую среду еще на 25% после завершения модернизации производства, предусмотренного программой «Чистый воздух». Для этого «Газпром нефть» вложит в ОНПЗ порядка 100 млрд рублей, сообщил гендиректор завода Олег Белявский во время визита вице-премьера федерального правительства Виктории Абрамченко на ОНПЗ.

Вице-премьер – куратор национального проекта «Экология» оценила работу Омского НПЗ по реализации проектов «Чистый воздух».

«Это предприятие честно вкладывает средства в модернизацию. Мы сегодня обсудили, какие этапы модернизации предприятия уже пройдены, какие планы у предприятия на перспективу. Мы надеемся, что снижение до уровня параметров проекта "Чистый воздух" произойдет уже в 2023 году на этом конкретном предприятии, - резюмировала высокопоставленный гость. - Надеемся, такая же активность будет и у других собственников предприятий».

В рамках осмотра Омского НПЗ вице-премьер и губернатор Омской области Александр Бурков посетили строительную площадку очистных сооружений «Биосфера». Этот высокотехнологичный комплекс повысит эффективность очистки воды до 100% и в два раза снизит водопотребление. Отдельная работа – по внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха. Созданное в Омске решение сможет стать стандартом для промышленности и тиражироваться на другие предприятия.

«Газпром нефть - первая компания, подписавшая четырехстороннее соглашение с Минприроды, Росприроднадзором и областью», - говорит губернатор Омской области Александр Бурков. По его словам, предприятие всегда шло властям на встречу по вопросам экологии и обеспечивало допуск на свое предприятие при любой необходимости.

На предприятии рассказали, что Часть проектов, входящих в федеральную программу, уже успешно завершена.

«На сегодняшний день по отношению к 2009 году мы снизили воздействие на окружающую среду на 40% - и это факт, - отметил Олег Белявский. - По текущим проектам остались инвестиции порядка 100 млрд рублей, направленные на увеличение глубины переработки. Вывод установок переработки нефти предыдущего поколения даст дополнительно снижение еще на 25%».

Производственник уточнил, что программа по развитию завода в целом оценивается в 400 млрд рублей. Из этой суммы к 2020 году уже было вложено 300 млрд рублей инвестиций на реконструкцию или строительство 17 объектов.