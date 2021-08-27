Опрос: 50% школьников занимались самостоятельно этим летом

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Сколько стоит собрать ребенка в школу

Подготовиться к новому учебному году — значит купить все необходимое ребенку. Так считают 79% респондентов. В список обязательных покупок родители включают школьную форму (50%), канцтовары (23%), форму на физкультуру (9%), рюкзак (7%), учебники и тетради (5%).

72% опрошенных выбирают товары совместно с детьми, и только 14% родителей принимают решение самостоятельно. Большинство родителей тратят на подготовку ребенка к школе от 10 000 до 15 000 рублей — так ответили 32% респондентов. При этом 18% семей закладывают на это более 15 000 рублей, а 13% укладываются в сумму до 5 000 рублей.

Лето — для повторения

По данным исследования, помимо отдыха 40% школьников в течение летних каникул повторяют школьную программу, а 13% изучают новые темы. Половина детей, участвующих в опросе, занимается самостоятельно или вместе с родителями. Только 9% пользуются услугами репетиторов во время летних каникул.

Для повторения школьной программы 43% детей пользуются материалами из интернета, 41% — рабочими тетрадями. Наряду с учебниками школьники активно используют образовательные онлайн-платформы: так ответили 25% респондентов.

Высока доля и тех, кто в течение каникул не занимается вовсе и действительно беззаботно отдыхает, — таких оказалось 19%.

Литература — самый популярный летний предмет

Возможно ли заинтересовать ребенка чтением, когда есть мессенджеры и социальные сети? Да, ведь, согласно проведенному опросу, книга по-прежнему остается лучшим другом для многих детей. Более половины школьников (52%) готовятся к новому учебному году, читая книги из списка школьной литературы. 32% повторяют школьную программу по всем предметам, при этом 25% получили для этой цели специальные задания от учителя. 4% школьников средней и старшей школы летом продолжают подготовку к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, и только 3% догоняют школьную программу.

Вторым по популярности предметом после литературы респонденты называют математику: 45% детей решают летом задачи и повторяют математические правила. Далее следуют русский (22%) и иностранный (11%) языки.

В исследовании приняли участие 2564 респондента из России, из них — 1131 взрослый и 1433 ребенка. Опрос проводился среди пользователей мессенджера с 13 по 19 августа 2021 года.

Еще больше полезных материалов о школьном образовании и результаты исследований можно найти в канале Учи.ру в мессенджере Viber. В настоящее время сообщество насчитывает более 250 тыс. участников.