В Калуге открыли новый Дворец спорта «Центральный»

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

27 августа в Калуге, состоялась торжественная церемония открытия Дворца спорта. Событие было приурочено к празднованию 650-летия региональной столицы.

В общей сложности на спортивный праздник собрались полторы тысячи человек. С праздником калужан поздравили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор области Владислав Шапша, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи Елена Шмелева.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

«Я знаю, как вы все ждали этого события, с каким нетерпением смотрели на эту стройку в центре города, как за нее переживали руководители области, как они неоднократно обращались, рассказывали о ходе строительства главе государства. И ждали не зря. Получилась жемчужина!», - обратился к калужанам Игорь Щеголев. Полномочный представитель Президента России также подчеркнул, что Дворец спорт - это замечательный подарок к 650-летию города. «Мы ждем новых побед. Такие Дворцы и площадки поменьше, которые строятся сейчас по всей стране, приведут к тому, что мы станем более здоровой, более оптимистичной, более дружной нацией. Я все желаю здоровья, оптимизма, новых побед, новых успехов. С праздником!», - подчеркнул Игорь Щеголев.

Фото: Сергей Лялякин

Глава области Владислав Шапша обратился со словами благодарности к руководству страны за помощь, которая была оказана региональным властям при строительстве Дворца. «Я хочу назвать имена людей, без которых этот Дворец никогда бы не появился. Это наш президент Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Дмитрий Николаевич Козак, Антон Генрихович Силуанов, Виталий Леонтьевич Мутко, и конечно, Анатолий Дмитриевич Артамонов. Я поздравляю всех нас с этим замечательным событием», - отметил Владислав Шапша.

Фото: Сергей Лялякин

По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, новый спортивный объект позволит ещё большему числу детей и взрослых могли заниматься спортом. «Олимпийская тема в жизни каждого нашего соотечественника крайне важна. Невозможно представить потенциал тренерских школ, волю к победе каждого юного спортсмена без массового спорта, без новых спортивных объектов. Детский и молодежный спорт, находясь в надежных руках самых известных тренеров, дадут нам новые поколения успешных спортсменов», - сказала Елена Шмелева.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Уже в первый день работы «Центрального» здесь прошёл первый шахматный турнир. В нём приняли участие 29 юных спортсменов. В качестве подарка Игорь Щеголев и Владислав Шапша передали ребятам шахматы. Они достались победителю состязаний - воспитаннику ДСЮШ №5 Калуги Максиму Тришину. А в следующем году Калуга примет чемпионат по классическим шахматам рапиду, блицу Центрального федерального округа. Таким образом, в марте 2022 года Калуга на двенадцать дней станет столицей шахмат ЦФО.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

«Вы видите, какие возможности в Калуге сегодня. Крупнейший объект, сравнимого с ним по инфраструктуре в области нет. И самое главное, чтобы здесь занимались не только те, кто своей профессией выбрал спорт, но и те люди, которые считают здоровый образ жизни правильным. Я уверен, что калужане по достоинству оценят этот спортивный объект. Это будет излюбленное место для всех нас. С удовольствие буду его сам посещать», - прокомментировал Владислав Шапша замечательную для всех увлекающихся спортом земляков новость.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

С совей стороны Игорь Щеголев добавил: «Можно надеяться, что Дворец спорта - это вершина спортивного айсберга. За ним последуют районные спортивные площадки, городские, дворовые, чтобы как можно больше ребят и взрослых могли заниматься спортом. Это очень важно и для самочувствия школьников, и тех, кто работает, и тех, кто уже вышел на пенсию. Все это является большой составной частью нашего национального проекта «Демография». И Калужская область уже среди регионов, куда стремятся жители других мест нашей страны. Здесь очень хороший приток населения. Конечно же, мы рассчитываем, что появление таких замечательных спортивных объектов будет способствовать еще большему укреплению спортивной репутации Калуги и Калужской области».

СПРАВКА КП:

Дворец спорта построен в центре города в стесненных условиях на земельном участке площадью 2,5 га. Общая площадь сооружения составила 68 500 квадратных метров.

В начале строительства объекта, который включает в своем составе два подземных этажа, был разработан котлован глубиной девять метров с системой водопонижения, состоящий из 12 скважин. При разработке котлована со строительной площадки было вывезено на рекультивацию 135 000 кубических метров грунта.

Дворец спорта состоит из трех зданий, самое высокое из которых составляет 60 метров.

При строительстве было использовано 32 000 кубометров бетона и 6,5 тысяч тонн арматуры, 15000 кубометров кирпича, устроено 18000 квадратных метров гипсокартонных перегородок.

Керамогранитная плитка была уложена на пол на площади 23000 квадратных метров. На стены плитка была уложена на площади 22000 квадратных метров. Выкрашено 84000 квадратных метров стен. Декоративная штукатурка нанесена на площади 22000 квадратных метров.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Площадь витражного остекления комплекса составляет 10500 квадратных метров. Самый большой витраж - 2000 квадратных метров - располагается на корпусе временного размещения спортсменов.

Длина силовых проводов составляет порядка 250 км, а слаботочных порядка 320 км.

Объем воды в обоих бассейнах - 5 400 кубометров (50-ти метровый – 2750, прыжковый – 2700 кубометров). Детский бассейн объемом -150 кубометров.

С праздником калужан и жителей области поздравили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор области Владислав Шапша, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи Елена Шмелева.

В мероприятии также участвовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководитель ФНС России Даниил Егоров, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Вячеслав Фетисов, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина олимпийский чемпион, президент федерации фигурного катания России Александр Горшков, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, олимпийский чемпион по волейболу Александр Савин, руководители спортивных федераций страны, директора спортивных школ, тренеры, спортсмены, калужане.