Почему в Перми разбился бомбардировщик Су-24

Су-24 - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Похоже, что август действительно становится роковым месяцем для гражданской и военной авиации. Вот и еще одно (пятое!) ЧП. Под Пермью упал бомбардировщик Су-24.

Случилось это в лесистой местности, а пилоты (слава богу!) катапультировались, их быстро нашли спасатели и на вертолете доставили в госпиталь. Оба летчика отказались ложиться на обследование, заявив, что чувствуют себя нормально. Ну и как частенько бывает в таких случаях, - пошла информационная путаница.

В Минобороны РФ говорят, что самолет летел на плановый ремонт в Пермь. Некоторые информагентства сообщают, что Су-24 «выполнял плановый полет».

Пресс-служба Центрального военного округа говорит, что «самолет привлекали к учениям 21-й смешанной авиационной дивизии».

Ну да ладно, самым главным все равно остается вопрос – из-за чего разбилась боевая машина? Пока обсуждается лишь версия – «технические проблемы бомбардировщика».

Хотя это, конечно, ни о чем не говорит. Куда понятнее звучит другое – отказ техники.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Су-24 советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов. Немодифицированная версия самолёта снята с вооружения в 2016 году. Модифицированная версия Су-24М постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России.

Су-24 считается достаточно сложной в пилотировании машиной и имеет высокий уровень аварийности. Только при проведении лётных испытаний было потеряно 14 Су-24 и Су-24М. После принятия самолёта на вооружение ежегодно происходило 5—6 аварий и катастроф, в частности, за период 1988—1992 годов разбились 27 самолётов.

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