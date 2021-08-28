Американская разведка сочла, что коронавирус не является биологическим оружием

Единственный конкретный вывод, содержащийся в докладе – возбудитель COVID-19 не является специально созданным биологическим оружием Фото: REUTERS

Спецслужбы США завершили расследование, проведенное по требованию президента страны Джо Байдена о происхождении коронавируса.

По задумке главы государства, доклад должен был пролить свет на истоки пандемии, по факту же – отчет разведсообщества не пролил ни капли света на истинные причины появления опасной инфекции.

Выдержки из секретного доклада разведки президенту были обнародованы в пятницу. Сам Байден выступил с комментариями по этому поводу.

- Наши усилия по выяснению истоков этой пандемии не прекратятся. – заверил глава Белого дома.

Единственный конкретный вывод, содержащийся в докладе – возбудитель COVID-19 не является специально созданным биологическим оружием. Во всем остальном сохраняется та же неясность, что существовала в вопросе происхождения коронавируса ранее.

Разведсообщество разделилось, и на данный момент главенствующими являются две теории возникновения пандемии: зоонозная (переход вируса к человеку от животных) и лабораторная (утечка вируса из исследовательской лаборатории в Ухане).

– Мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до появления новой информации. Скорее всего, потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19. – объявили представители Белого дома.

Байден же сказал, что США будут продолжать сотрудничать с партнерами-единомышленниками по всему миру, дабы оказать давление на КНР с целью того, чтобы официальный Пекин «в полной мере обменивался информацией и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения в рамках научного, экспертного определения происхождения COVID-19».

Разведка США утверждает, что власти Китая не знали о существовании вируса до того момента, как в стране разразилась эпидемия. В то же время, действия официального Пекина демонстрируют неуверенность КНР в итогах расследования, считают в американском разведсообществе.