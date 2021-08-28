Американский город полностью закрылся из-за коронавируса

Школа в городке закрылась через пять дней после начала занятий Фото: REUTERS

Власти небольшого американского нефтепромышленного города Ираан (штат Техас) приняли решение о полном закрытии школы и всех предприятий из-за массовой заболеваемости COVID-19.

В течение двух последних недель августа тестирование на коронавирус прошли более 100 жителей Ираана, и около половины из них оказались заражены.

Ближайшие к городу отделения интенсивной терапии, в которых могут помочь больным с тяжелым течением COVID-19 , находятся на расстоянии более 150 км в Сан-Анджело и Мидленд-Одессе.

Школа в городке закрылась через пять дней после начала занятий – выяснилось, что четверть из учителей и обслуживающего персонала заражены коронавирусом, а среди учащихся каждый шестой так или иначе столкнулся с болезнью. При этом в Ираане даже не было попыток наладить дистанционное обучение.

По мнению экспертов, эту ситуацию можно рассматривать как показатель неудовлетворительной ситуации с коронавирусом во всем Техасе, где хронически не хватает коек в больницах, а губернатор штата борется с запретами на ношение масок. Техас является вторым по величине и количеству населения американским штатом.

Мэр Ираана Даррен Браун охарактеризовал положение как очень серьезное и отметил, что данные по вакцинации в городе отсутствуют.

Чтобы как-то облегчить жизнь горожанам, власти ввели мораторий на отключение коммунальных услуг и разрешили должникам договариваться об отсрочке платежей за свет, газ и воду.