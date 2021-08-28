Моника Левински настояла на включении в сериал о секс-скандале с Клинтоном сцены со стрингами

Левински, занимающая должность продюсера ленты, решила, что люди должны увидеть правду Фото: EAST NEWS

Моника Левински, отношения с которой едва не стоили поста 42-му президенту США Биллу Клинтону, настояла на включении в сериал «Американская история преступлений» сцены, где 22-летняя стажерка Белого дома демонстрирует 49-летнему главе государства свои стринги и заставляет его думать о ней в сексуальном ключе.

Изначально ведущий сценарист сериала Сара Берджес решила не включать эту сцену, чтобы не травмировать откровениями общество, а также саму экс-любовницу президента. Однако 48-летняя Левински, занимающая должность продюсера ленты, решила, что люди должны увидеть правду.

- В конечном итоге я поняла две вещи: первая заключалась в том, что я не должна получать поблажки, потому что я продюсер; и вторая — что это было несправедливо по отношению к команде и проекту, потому что зрители могли их осудить за замалчивание фактов, – заявила Левински изданию The Hollywood Reporter.

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» под названием «Импичмент» будет посвящен отношениям президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински. Роль молодой любовницы могущественного политика сыграет Бини Фелдсштейн, образ Билла Клинтона создаст Клайв Оуэн. Премьера запланирована на начало сентября.