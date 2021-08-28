Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире28 августа 2021 8:20

Сданная в американскую комиссионку рамка со старой фотографией раскрыла семейную тайну

Под рамой было найдено свидетельство о браке
Людмила ПЛОТНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь Ирен намерена плотно заняться изучением истории своих предков

Теперь Ирен намерена плотно заняться изучением истории своих предков

Американка Ирен Корниш до сих пор находится под впечатлением и задается вопросом: как найденный документ оказался в Нью-Джерси – на другом конце от Северной Каролины, в которой Ирен проживает? Также она совершенно не ожидала такого огромного количества людей, объединившихся для ее поиска.

В Северной Каролине у 65-летней женщины никогда не было ни знакомых, ни родственников, а свидетельство о рождении ее прабабушки оказалось спрятанным в рамке со старой фотографией, которую кто-то сдал в нью-джерсийскую комиссионку.

Точнее, рамку принесли в специальный магазин, в который люди сдают вещи для продажи без надежды на прибыль: вся выручка передается на благотворительные цели.

Перед тем, как выставить товар на прилавок, продавцы дезинфицируют его. В случае с рамкой они вынули для этого из нее стекло и саму фотографию, и нашли там спрятанное свидетельство о браке.

Пожелтевший от времени документ свидетельствовал, что Кэтрин Хейви и Деворт Корниш заключили брак в апреле 1872 года в штате Нью-Джерси.

Копию документа сотрудники магазина выложили в социальные сети, а заодно зарегистрировались на специальных генеалогических сайтах. Они сделали это без какой-либо надежды отыскать потомков новобрачных, надеясь всего лишь рассказать о необычной находке.

Вскоре выяснилось, что Кэтрин и Деворт – прабабушка и прадедушка Ирен, чьи координаты значились на одном из Интернет-ресурсов.

Получив известие о неожиданной находке, Ирен рассказала, что о прабабушке слышала кое-что от своих родных. Известно, что она приехала в Штаты из Ирландии. А вот о прадедушке, давшем, по сути дела, свою фамилию и самой Ирен, она вообще ничего не знала. Даже его имя правнучке было неизвестно.

Теперь Ирен намерена плотно заняться изучением истории своих предков.

- Люди обычно просто читают историю, а ведь наши предки – эта наша собственная история. – говорит она.

КАРТИНА ДНЯ