Сданная в американскую комиссионку рамка со старой фотографией раскрыла семейную тайну

Теперь Ирен намерена плотно заняться изучением истории своих предков

Американка Ирен Корниш до сих пор находится под впечатлением и задается вопросом: как найденный документ оказался в Нью-Джерси – на другом конце от Северной Каролины, в которой Ирен проживает? Также она совершенно не ожидала такого огромного количества людей, объединившихся для ее поиска.

В Северной Каролине у 65-летней женщины никогда не было ни знакомых, ни родственников, а свидетельство о рождении ее прабабушки оказалось спрятанным в рамке со старой фотографией, которую кто-то сдал в нью-джерсийскую комиссионку.

Точнее, рамку принесли в специальный магазин, в который люди сдают вещи для продажи без надежды на прибыль: вся выручка передается на благотворительные цели.

Перед тем, как выставить товар на прилавок, продавцы дезинфицируют его. В случае с рамкой они вынули для этого из нее стекло и саму фотографию, и нашли там спрятанное свидетельство о браке.

Пожелтевший от времени документ свидетельствовал, что Кэтрин Хейви и Деворт Корниш заключили брак в апреле 1872 года в штате Нью-Джерси.

Копию документа сотрудники магазина выложили в социальные сети, а заодно зарегистрировались на специальных генеалогических сайтах. Они сделали это без какой-либо надежды отыскать потомков новобрачных, надеясь всего лишь рассказать о необычной находке.

Вскоре выяснилось, что Кэтрин и Деворт – прабабушка и прадедушка Ирен, чьи координаты значились на одном из Интернет-ресурсов.

Получив известие о неожиданной находке, Ирен рассказала, что о прабабушке слышала кое-что от своих родных. Известно, что она приехала в Штаты из Ирландии. А вот о прадедушке, давшем, по сути дела, свою фамилию и самой Ирен, она вообще ничего не знала. Даже его имя правнучке было неизвестно.

Теперь Ирен намерена плотно заняться изучением истории своих предков.

- Люди обычно просто читают историю, а ведь наши предки – эта наша собственная история. – говорит она.