Разрушая стереотипы: Школьников Перми познакомили с современными заводами и дали поработать на станках

Максим Ханин, участник проекта "Я делаю и понимаю", вместе с одним из педагогов

Только около 30% выпускников российских школ осознанно выбирают свою будущую профессию. Чаще же подростки идут туда, куда сказали родителям, следуют в колледжи за друзьями или подают документы в образовательные учреждения поближе к дому. Как результат - лишь треть из них в итоге работает по специальности.

Очень сильно нехватка кадров ощущается в промышленной Перми. За несколько десятилетий у родителей и их детей сложилось мнение, что на заводах всегда очень шумно, грязно, мало платят, и вообще на предприятиях работают только "неудачники".

АНО ДПО Центр повышения квалификации "Становление" помог взглянуть на рабочие профессии с новой стороны. Вместо сырости и грязи - в цехах современное оборудование, и на каждой установке можно сделать что-то интересное. А главное - здесь очень рады детям!

Педагоги и мастера своего дела познакомили ребят с различными профессиями через пробы и практики, и это очень помогло многим в выборе дальнейшего жизненного пути.

- Здесь работает моя мама. Она мне рассказала, как здесь интересно и круто. И можно многому научиться.... Именно здесь я определюсь со своей будущей работой. Я научился работать на станке с ЧПУ (числовое программное управления - прим.ред.), писать программы для этого станка, делать по программам детали, - делится своими впечатлениями Максим Ханин, участник проекта "Я делаю и понимаю", который был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках проекта подростки вместе с родителями посетили современные заводы, познакомились с условиями труда на предприятиях, возможностями карьерного роста и даже сразу узнали о заработной плате. Если какая-то профессия приходилась по душе, то здесь же рассказывали, куда пойти учиться, чтобы получить необходимые знания.

Только в 2020 году 192 школьника прошли профессиональные пробы: испытали себя в роли операторов станков, управляли беспилотниками и промышленным роботом, делали модели на 3D-принтере. Также шанс повысить квалификацию и практический опыт получили педагоги.

21 мая в АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Становление" состоялось официальное закрытие проекта "Я делаю и понимаю", который внес неоценимый вклад в будущее пермской, и в целом российской, промышленности.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Становление" тоже принимал участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”./