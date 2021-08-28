Глава Калужской области Владислав Шапша принял участие в космическом марафоне

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Вместе с главой области Владиславом Шапшей на дистанцию вышли временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, заместители губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и Владимир Попов, министр спорта области Олег Сердюков, главы муниципальных образований, спортсмены.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

А среди почетных гостей были призеры олимпийских игр по плаванию Сергей и Анастасия Фесиковы, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.

На протяжении всего марафона о ситуации на дистанции рассказывал главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Владислав Шапша встретился с участниками соревнований - представителями команд предприятий региона. Вместе с уполномоченным по правам ребенка в Калужской области Ольгой Коробовой он пожелал успехов юной спортсменке с ограниченными возможностями здоровья из Козельска Ирине Букреевой. По словам Ольги Коробовой, девушка занимается под руководством грамотных тренеров, поэтому успех обязательно будет.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

«Сегодня погода прекрасная! Дождика нет! Жары нет! Лучшее время для бега! Желаю вам легких ног и побед!». «Нам есть, чем гордиться! Мы любим нашу прекрасную Калугу за прекрасные исторические улочки, за современные заводы, за красивые музеи. Но самое главное, что есть в Калуге – это мы с вами – калужане. С юбилеем Калуги!», - обратился Владислав Шапша к участникам марафона.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

А глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что Белгородская и Калужская области очень дружны. «Я очень рад, что праздник начинается со спортивного соревнования. Спорт – это жизнь. Занимайтесь спортом, любите спорт, и тогда нам не нужно будет тратить такое большое количество денег на здравоохранение», - сказал он.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Марафонцев и горожан, которые пришли поддержать спортсменов, с юбилеем Калуги поздравил Городской Голова Дмитрий Денисов: «Сегодня замечательный день. Нашему городу исполняется 650 лет. Я хочу пожелать Калуге - здоровья, счастья. Горожанам и городу - процветания. Сегодняшним спортсменам - побед. Только в здоровом теле здоровый дух, только тот калужанин, который силен телом, будет и духом силен, будет и в дальнейшем работать на процветание нашего города. С праздником, дорогие калужане!»

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Владислав Шапша, Вячеслав Гладков и Дмитрий Денисов вместе с участниками соревнования пробежали дистанцию пять километров.

На Калужский космический марафон в этом году собрались три тысячи участников всех возрастов. Им можно было выбрать одну из двух дистанций: пять или двенадцать километров. Отдельный старт был дан для детей, а «Безграничный» забег преодолели люди с ограниченными возможностями здоровья.