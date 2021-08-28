Выбираем качественный пармезан

эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Фото: Pixabay

– Что должно быть в составе качественного пармезана?

– В составе должны присутствовать только коровье молоко, соль и молокосвертывающий сычужный фермент.

– Чего точно не должно быть в составе сыра пармезан?

– Самое главное – в составе качественного сыра пармезан не должно быть растительных жиров. Если при приготовлении сыра использовались растительные масла (например, пальмовое масло), то на выходе уже получится молокосодержащий продукт, приготовленный по технологии сыра.

– Как правильно выбирать пармезан при покупке? На какие признаки обращать внимание?

– При покупке сыра пармезан прежде всего обратите внимание на маркировку. У упакованного сыра должна быть информация о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, пищевой ценности, производителе. На этикетке сыра, который расфасовали уже в магазине, должно быть указано наименование, дата изготовления, срок годности и условия хранения.

Кусок пармезана должен быть плотным (чем более зрелый сыр – тем плотнее), цвета топленого молока с маслянистой корочкой около 5-6 мм золотистого цвета. Более яркий, желтоватый цвет говорит о том, что сыр изготовлен в летнее время, когда коровы питаются преимущественно травой и полевыми цветами. Менее яркий, почти белый цвет говорит о зимнем периоде производства сыра.

Отличительная особенность пармезана – полное отсутствие дырок. Этот сыр имеет зернистую структуру, он довольно ломкий. Поэтому при покупке пармезана на развес можно заметить, что при попытке отрезать кусок, сыр будет крошиться.

– Как контролируется производство пармезана в России?

– Производство пармезана начинается с качественного сырья – молока. Оно должно отвечать обязательным требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» – то есть быть безопасным по микробиологическим, физико-химическим и органолептическим показателям. Также оно должно сопровождаться ветеринарным свидетельством (для сырого молока) или декларацией о соответствии (для обработанного молока).

Молоко, используемое для изготовления сыра, должно поступать с территорий, благополучных по инфекционным заболеваниям, и сопровождаться документами – ветеринарным свидетельством (для сырого молока) или декларацией о соответствии (для обработанного молока).

Не допускается использовать для изготовления сыров молоко, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу и не имеющее ветеринарных сопроводительных документов установленной формы.

Также, в соответствии со статьей 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», на предприятии по производству пармезана должны быть внедрены принципы ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические контрольные точки). Оценка эффективности разработанных и внедренных процедур, основанных на принципах ХАССП, производится специалистами Роспотребнадзора.

– Куда обращаться, если пармезан оказался некачественным?

– Если вы увидели некачественный пармезан в торговом зале, потребуйте продавца или ответственного за выкладку товара убрать его. Если вы увидели, что качество пармезана оставляет желать лучшего, только после его покупки, то вы вправе потребовать продавца вернуть деньги. При этом отсутствие у вас кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении требований. Но в этом случае, вам равно нужно будет доказать, что покупка была сделана именно в этом магазине. В качестве доказательства могут быть использованы, например, обрывки упаковки или ценник с маркировкой магазина.

Если перечисленные способы не привели к положительному результату, можно вызвать директора магазина и попросить помощи в разрешении ситуации. Хотите получить ответ в письменном виде? Оставьте директору жалобу, он будет обязан ответить на нее в течение 5 дней. Также можно написать представителю компании в социальных сетях, мессенжере или обратиться на «горячую линию».

В крайнем случае вы можете оставить обращение на сайте www.rospotrebnadzor.ru. При этом будьте готовы пройти авторизацию, подробно изложить суть проблемы, указать адрес места приобретения некачественных консервов, дату и время его посещения, контактный телефон для связи и фото- иди видеоматериалы, которые помогут подтвердить вашу правоту.

Источник: здоровое – питание.рф.