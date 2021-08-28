Владислав Шапша: «Мы вместе с вами создаем новую экономику, новые стандарты жизни, делаем жизнь вокруг нас красивее»

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил божественную литургию, которая состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе. После богослужения глава области присоединился к Крестному ходу и вместе с верующими прошел до Театральной площади. Здесь владыка Климент отслужил молебен о здравии, благоденствии всех людей, живущих в Калуге, и о процветании города.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Затем на Театральной площади для калужан и гостей города прошли праздничные мероприятия. В них приняли участие губернатор Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, и.о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, председатель регионального Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, сенатор от Калужской области Александр Савин, депутат Государственной Думы РФ Александр Авдеев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

«Мы празднуем 650-летие нашего любимого города, города славного, в котором живут люди, гордящиеся своей историей и уверенно смотрящие в будущее. Мы вместе с вами создаем новую экономику, новые стандарты жизни. Мы делаем жизнь вокруг нас красивее», - сказал Владислав Шапша в своём обращении к калужанам

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Также глава области поблагодарил земляков за их неоценимый вклад в развитие региона. И отметил, что горожане могут гордиться целым рядом объектов, которые открыты в нынешнем году или готовятся к вводу в действие. Это новое здание Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, Дворец спорта, а также строящийся кампус Бауманского университета и реконструируемая набережная Яченского водохранилища, которая в настоящее время реконструируется и вскоре порадует калужан возможностями для приятного и полезного отдыха.

Сенатор Анатолий Артамонов в своём обращении к калужанам отметил, что и город Калуга и Калужская область сегодня продолжают свое развитие, укрепляют достижения в культуре, в спорте, в духовной жизни. Но, по словам Анатолия Артамонова, еще большие свершения калужан ожидают в будущем. «Сердце каждого из нас ликует и радуется празднику, который мы переживаем – 650 лет нашей Калуге», - сказал Анатолий Дмитриевич.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова поздравила горожан от имени федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Калуги: «Мы сегодня с вами смогли еще раз убедиться, что наша милая Калуга – совершенно уникальный город. Это город контрастов: здесь очень бережно хранят традиции и очень динамично внедряют все новое, современное. Мы вместе готовились к этому празднику, обновили большое количество памятников. Мы с вами открыли новые учреждения культуры, спорта, обновили парки и скверы. Я желаю каждому из вас мира и благоденствия, и чтобы сегодняшний день, сегодняшний праздник стал отправной точкой дальнейшего динамичного развития не только нашей Калуги, но и всей Калужской области. С юбилеем, Калуга!».

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил готовность к дальнейшему укреплению связей между регионами и отметил, что для эффективного развития социальных и экономических отношений есть все необходимые условия. «Я очень рад от имени всех белгородцев поздравить вас с 650-летием великой, старой-молодой Калуги. Уходя своей летописью в седые века, имея такое славное прошлое, Калуга имеет не менее славное настоящее. Мы очень рады, что она живет, развивается, молодеет», - подчеркнул губернатор Белгородчины.

После торжественной части праздника на открытой площадке Театральной площади состоялся концерт творческих коллективов Калужской областной филармонии, Инновационного культурного центра, муниципального образования «Город Калуга».

В этот же день Владислав Шапша, Анатолий Артамонов, Дмитрий Денисов, Вячеслав Гладков, Николай Любимов, Ольга Ярилова, Геннадий Новосельцев, Александр Савин, Александр Авдеев, Пётр Фрадков и Игорь Князев почтили память павших в боях за освобождение нашей страны и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата на Площади Победы.