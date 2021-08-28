Великобритания вывозит из Кабула собак и кошек, пока тысячи людей в отчаянии ждут эвакуации

Великобритания разрешила эвакуацию из Афганистана 60 кошек и 140 собак, содержавшихся там в приюте для бездомных. Фото: Кадр видео

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что разрешило эвакуацию из Афганистана 60 кошек и 140 собак, содержавшихся там в приюте для бездомных. Все затраты британское правительство взяло на себя.

Сообщение об этом появилось в Твиттере военного ведомства.

Приют открыл бывший морпех ВМС Королевского флота Пен Фартинг.

- В настоящее время Пену и его подопечным оказывается поддержка, они ожидают транспортировку. – говорится в сообщении.

Пока же сам зоозащитник сообщает, что его не пропустили в аэропорт Кабула из-за внезапной смены порядка оформления документов для проезда в воздушную гавань.

- Вся команда и все животные были в безопасности в 300 м от аэропорта. Но нам отказали, так как Байден изменил правила оформления документов всего за 2 часа до этого. Мы прошли через ад, чтобы попасть сюда, а нас вернули в хаос. – написал он.

Операцию по вывозу, названную «Ковчег», пока отложили. Первоначально Фартинг договорился с одной из авиакомпаний, что та пришлет в Кабул самолет, на котором эвакуируют всех – и порядка 70 сотрудников приюта, и всех подопечных. Но министр обороны Великобритании распорядился, что сначала Афганистан покинут люди на военном борту, а животных вывезут только после завершения общей эвакуации. Глава британского военного ведомства разумно предположил, что увидев погрузку в самолет клеток с домашними животными, тысячи ожидающих эвакуации афганцев могут устроить беспорядки и препятствовать вылету лайнера.