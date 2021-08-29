Пир во время чумы: пациенты COVID-госпиталя в Таиланде устроили оргию

B одном из полевых госпиталей, развернутых в провинции Самутпракан в рамках борьбы с CJVID-19, пациенты слишком хорошо проводят время Фото: REUTERS

Полиция Таиланда расследует необычное дело – в одном из полевых госпиталей, развернутых в провинции Самутпракан (неподалеку от Бангкока) в рамках борьбы с CJVID-19, пациенты слишком хорошо проводят время: лечение они совмещают с алкоголем, наркотиками и групповым сексом.

Причиной для вмешательства правоохранителей стала массовая драка больных, в результате которой одному из пациентов пробили голову.

Медики уже не раз обращались к силовикам с просьбой навести порядок среди чересчур веселых больных, но те не реагировали, пока один из участников «веселья» серьезно не пострадал.

В результате проведенных обысков у больных изъяли более 20 пачек сигарет и электронные приспособления для курения.

Наркотики найти не удалось, но их прием, как и оргии, подтверждаются записями с камер наблюдения.

В полиции посетовали, что качество видеозаписей не позволяет идентифицировать нарушителей спокойствия и решили оставить в госпитале постоянно действующий наряд для поддержания порядка. Кроме того, руководство больницы разделило пациентов по полу и предупредило об ответственности за нарушение режима, пригрозив перевести особенно активных в другие медицинские учреждения страны.