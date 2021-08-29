Китай претендует на позицию мирового лидера по производству какао-бобов

На сегодняшний день страны Африки обеспечивают 86% мирового производства какао-бобов, остальные 14% приходятся на Бразилию Фото: EAST NEWS

«Кот-д'Ивуар, Гана: просыпайтесь! - такое сообщение опубликовал в соцсетях южноафриканский журналист Мусса Жозеф в ответ на новость о том, что Китай отправил в Бельгию очередную партию выращенных у себя какао-бобов.

На сегодняшний день страны Африки обеспечивают 86% мирового производства какао-бобов, остальные 14% приходятся на Бразилию. Но в Поднебесной уверены, что пройдет совсем немного времени, и в Китае смогут добиться производства таких же объемов, а в самом ближайшем будущем китайцам удастся не только составить конкуренцию всем другим производителям какао-бобов, но и полностью вытеснить их с рынка.

В Китай какао-бобы выращивают в южной провинции Хайнань. В конце 2020 года оттуда уже была отправлена первая партия товара европейским производителям шоколада.

- В нашей стране - уникальный климат, а экологическая ситуация позволяет выращивать оригинальные сорта какао, востребованные в Европе, - говорит заместитель директора исследовательского Института специй и напитков при китайской Академии тропических сельскохозяйственных наук Хао Чаоюнь. – К тому же у нас есть порты, благодаря которым можно наладить поставки в любую страну мира, это тоже безусловный плюс.

С ростом потребительского спроса на шоколад в провинции увеличили площадь посевов какао-бобов. А заказы из Европы придают уверенности в том, что такая продукция made in China уже признана и востребована международным сообществом.

В Африке же не разделяют уверенности своих конкурентов и считают, что лучше бы в КНР сосредоточились на выращивании риса и каучука – продуктов, которые в сельском хозяйстве Китая на данный момент занимают основные позиции.