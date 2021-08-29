Естественный отбор: индиец умер, использовав суперклей вместо презерватива

Суперклей стал последней каплей, которую организм мужчины не смог вынести Фото: Shutterstock

25-летний Салман Мирза из города Ахмадабад, что на западе Индии, обнаружил, что в первую брачную ночь остался наедине с молодой женой без противозачаточных средств. Решив не терять времени на поиски презервативов, молодой муж использовал подручные средства. Под руку ему попался суперклей…

Чтобы провести незабываемую ночь после свадьбы, пара из Ахмадабада сняла шикарный номер в местном отеле. Чтобы не терять драгоценных минут, мужчина решил предохраняться доступными, но известными только ему средствами, и нанес на головку полового члена суперклей.

После акта страсти молодая жена отправилась в душ, а новоиспеченный муж остался лежать на кровати. Вернувшись, женщина обнаружила, что ее возлюбленный находится без сознания. Вызванные медики оказались бессильны – мужчина скончался.

Следствие установило, что во время свадьбы молодожены употребили довольно много спиртного и принимали наркотики. Суперклей стал последней каплей, которую организм мужчины не смог вынести.

- Молодожены, чтобы получить кайф, вдыхали одно из лекарственных средств и, в то же время, в качестве контрацептива использовали эфиры цианакриловой кислоты, являющейся основным компонентом цианоакрилатных клеев. К сожалению, все вместе это стало для Салмана гремучей смесью, и он стал жертвой целой серии неудачно принятых решений, – прокомментировал ситуацию патологоанатом, производивший вскрытие тела умершего мужчины.