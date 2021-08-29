30 лет независимости от ядерного оружия

На открытии фотовыставки посольства Казахстана в Москве о Семипалатинском полигоне. Фото: kazembassy.ru

Сегодня ООН отмечает Международный день действий против ядерных испытаний

В год 30-летия государственной Независимости Казахстана в республике празднуют ещё одну круглую дату – 29 августа 1991 года указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был официально закрыт Семипалатинский полигон ядерных испытаний. Благодаря этому новое центральноазиатское государство стало известным на мировой арене, его лидеру рукоплескали политики и гражданские активисты всех стран. Спустя два года Парламент Казахстана ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. Ещё через год республика стала членом Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ.

Последнее ядерное испытание под Семипалатинском (сегодня это город Семей) прошло в 1989 году. К 1994 году при содействии России из страны вывезли 120 ядерных ракет СС-18 «Сатана». При этом последний ядерный заряд на бывшем полигоне был уничтожен в 1995-м при участии специалистов из США и России. И Казахстан официально объявил свою территорию nuclear free zone.

Движение «Невада – Семипалатинск». Иллюстрация: gov.kz

Выступая в 2009 году на торжестве, посвящённом 20-летию прекращения ядерных испытаний, а позже – на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, Нурсултан Назарбаев призвал ООН объявить 29 августа Всемирным днём отказа от ядерного оружия. Соавторами обращения стали политики 26 государств, в числе которых Таджикистан, Туркменистан, Беларусь и Армения.

Призыв Назарбаева был услышан. В конце 2009 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний. В разных уголках мира в этот день проводятся акции, цель которых состоит в том, чтобы напомнить человечеству о тяжких последствиях испытаний ядерного оружия. То, что дата проведения международных акций приурочена ко дню официального закрытия Семипалатинского полигона, придаёт историческому шагу Казахстана мировое значение, которое трудно переоценить.

«Ядерная зона – не курорт!» - лозунги начала 90-х годов в Семипалатинской области. Иллюстрация: gov.kz

250 млрд долларов инвестиций

26 августа в Посольстве Республики Казахстан в Москве открылась фотовыставка, посвящённая истории ядерных испытаний на полигоне, истории антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» и вкладу Казахстана в разоружение и нераспространение ядерного оружия.

Знакомя гостей с экспозицией, посол Казахстана в России Ермек Кошербаев напомнил, что за время существования ядерного полигона в результате атмосферных и подземных испытаний в Казахстане радиоактивным осадкам были подвержены более 1,3 млн. человек, были загрязнены обширные участки земли в Семипалатинске и прилегающих районах.

Напомним, после распада Советского Союза Казахстан занимал 4-е место в мире по масштабам ядерного потенциала. Здесь базировалось более 100 межконтинентальных баллистических ракет с 1,2 тыс. ядерных боеголовок. В разных регионах Казахстана располагалось 148 шахтных установок для запуска межконтинентальных баллистических ракет, на вооружении стояли комплексы третьего поколения, названные американскими специалистами инфернальным именем «Сатана». Радиус поражения этого грозного оружия составлял 12 тыс. километров, каждая из ракет была способна испепелить любой штат в США.

Панорама в курчатовском музее ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне. Стоп-кадр: youtube.com / QZ media

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспоминал, что в начале 1990-х нашлись зарубежные политики, готовые выложить астрономические суммы за то, чтобы Казахстан сохранил ядерное оружие.

«В 1991-92 годах сплошь всё производство было остановлено, прилавки магазинов – пустые, за молоком для детей матери вставали в очередь в 4 часа утра, инфляция – 50% каждый месяц, а в год – 2100%, денег в казне нет, – рассказал Назарбаев в интервью телеканалу «Россия-1». – Насчёт введения национальной валюты в Международном валютном фонде мне говорят: «Есть ли у вас 400 млн долларов, чтобы внедрить национальную валюту? Нет? Тогда займите». В это время содержать ядерно-ракетный арсенал Казахстана, да ещё и кадры – сложный вопрос. Но всё это можно было пережить, поскольку появлялись предложения от «дружественных» стран, которые обещали: «Ты только держись, мы тебя обеспечим такими деньгами…»

Кто же был автором таких посулов? Об этом в 2012 году рассказал нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев: это был Муаммар Каддафи, грезивший собственным ядерным оружием. Предложение было отвергнуто, молодое государство выбрало принципиально иной путь.

Экспонат музея в Курчатове: гранитный камень, превращённый от ядерного взрыва в пористую массу. Стоп-кадр: youtube.com / QZ media

«В мае 1992 года на переговорах с Джорджем Бушем-старшим мне удалось извлечь из положительного решения «ядерного вопроса» максимальную выгоду для своей страны, – вспоминает Нурсултан Назарбаев в книге «Эра независимости». – Нашей дипломатии удалось добиться от крупнейшей мировой сверхдержавы полноценного политического признания Казахстана и готовности к разностороннему экономическому сотрудничеству. Мы получили больше всех в нашем регионе прямых иностранных инвестиций – не кредитов, которые подняли экономику Казахстана. Речь идёт более чем о 250 млрд долларов. Так впервые в мировой истории весомым аргументом во внешнеполитическом диалоге стало не ядерное оружие, а отказ от него».

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что безъядерный статус, как минимум, позволил Казахстану сосредоточиться на экономических вопросах.

«Поддержание ядерного статуса требует огромных средств. Академик Курчатов говорил, что атомные технологии – несложные, они просто большие и дорогие. Ядерный статус нельзя поддерживать, «сложив в мешок» оружие, его надо испытывать, производить или покупать, или у вас все закончится через 2-3 года, – говорит российский эксперт. – Но любому государству лестно быть ядерной державой. Поэтому решение об отказе от этого статуса для Казахстана было тяжёлым, Нурсултан Назарбаев взял на себя очень большую ответственность. Однако в результате он смог дать толчок развитию экономики. Вместо того чтобы всеми средствами поддерживать ядерный статус, Назарбаев предпочёл решать социальные проблемы».

Директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев уверен, что добровольный отказ Казахстана от ядерного оружия можно считать важным прецедентом в мировой истории. «Это большой позитивный пример, в том числе и для других постсоветских республик. Кроме того, с учётом экологической опасности полигона, его закрытие было важно для сохранения экологии и самого Казахстана, и сопредельных государств», – говорит российский политолог.

Казахстан продолжает бороться за безъядерный мир

Стоит отметить, что миротворческие инициативы молодого государства отвечали воле его народа. Одним из подтверждений этому можно считать созданное ещё в 1989 году казахстанским поэтом, писателем и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым движение «Невада-Семипалатинск». В штате Невада располагался крупнейший в США ядерный полигон. Движение, целью которого ставилось прекращение испытаний, завоевало широкую поддержку по обе стороны океана.

В обращении Олжаса Сулейменова к мировым лидерам говорилось: «Мы, жители Казахстана и штата Невада, как никто в мире имеем моральное право заявить о своей тревоге и потребовать прекратить производство и испытания ядерных вооружений. Ради здоровья сегодняшних и будущих поколений, ради жизни на Земле мы требуем закрыть ядерные полигоны! Мы требуем начать работу по сворачиванию предприятий, производящих ядерные материалы для военных целей!»

Спустя много лет, в интервью 2019 года, поэт сказал: «Я жалею, что в 1991 году мы не смогли добиться подписания договора о запрещении ядерного оружия». На вопрос, верит ли Сулейменов, что люди в будущем смогут отказаться от ядерного оружия, последовал предельно ясный ответ: «Конечно, иначе выхода у человечества нет».

В августе 2012 года в Астане, Семее и Курчатове состоялась конференция «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». В работе форума участвовали парламентарии из 46 стран, представители международных организаций и учёные.

Выступая на конференции, Нурсултан Назарбаев объявил о новой международной инициативе страны, названной английской аббревиатурой ATOM (Abolish Testing: Our Mission – «Отменить испытания: наша миссия»). Проект АТОМ предоставил каждому жителю Земли возможность поставить свою подпись под обращением к правительствам государств мира с призывом покончить с ядерными экспериментами и добиться вступления в действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Сегодня в бывшем секретном городе Курчатов неподалеку от Семея открыт Музей Семипалатинского испытательного полигона. Здесь представлены детали аппаратуры, используемой при проведении испытаний, долгие годы эта аппаратура была секретной. В стенах музея можно осмотреть части бомб и материалы, на которых оставила след мощнейшая взрывная волна.

Год назад, в 29-ю годовщину закрытия Семипалатинского полигона, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал: «В целом научно-технические и инженерные работы, обеспечившие безопасность бывшего Семипалатинского полигона, остаются беспрецедентными в мире». По словам президента, дезактивация полигона прошла в рамках взаимодействия специалистов Казахстана с коллегами из России, США и других стран, а также с представителями международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ. «Республика Казахстан и в дальнейшем будет принимать активное участие в укреплении международной безопасности, развитии сотрудничества между государствами, мирном разрешении глобальных конфликтов», – заверил Токаев.

30 лет назад Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия, создав впечатляющий прецедент. Стал ли мир лучше и безопаснее за эти десятилетия? Скорее наоборот... Однако Казахстан продолжает вести взвешенную многовекторную политику, дистанцируясь от конфликтующих сторон, демонстрируя желание и возможность играть благородную роль миротворца. Борьба за безъядерный мир продолжается, а Республика Казахстан остаётся её штаб-квартирой.