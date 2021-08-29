В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли делать прививку от коронавируса, если в крови повышены тромбоциты

Антибиотик не окажет влияния на выработку иммунитета против COVID-19 после прививки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Моей бабушке 85 лет. Она хочет сделать прививку от коронавируса. Недавно сдала общий анализ крови, результат которого показал повышенные тромбоциты. Можно ли ей делать прививку в этом случае?

Спасибо.

Людмила

- Вашей бабушке обязательно нужно постоянно принимать препараты-антиагреганты (то есть лекарства, которые уменьшают способность тромбоцитов склеиваться и прилипать к стенкам кровеносных сосудов. - Ред.), поскольку в таком возрасте повышен риск тромбообразования. Но сначала необходимо проконсультироваться с терапевтом, проверить показатели свертываемости крови, добиться их нормализации. А потом уже делать прививку.

? Я прошла ревакцинацию от ковида, сделала прививку «Спутник Лайт». К обеду того же дня начался цистит. Да этого накануне сидела недолго на холодном. Вечером пришлось принять антибиотик. Теперь переживаю, что толку от прививки не будет. Антибиотик ее убьет. Так ли это?

Спасибо

Евгения

- Не переживайте, антибиотик не окажет влияния на выработку иммунитета против COVID-19 после прививки. Но поберечь себя надо – не переохлаждаться, продолжать соблюдать все неспецифические меры профилактики COVID-19 (маски в людных местах, дистанция, антисептики для рук. - Ред.). Любая инфекция в период выработки антител против SARS-CoV-2 создает дополнительную нагрузку на иммунную систему, что в этот период нежелательно.

? 17 лет назад у меня началась аллергия. Положительными были пробы на многие аллергены, в том числе на грибок кандида на коже. Был отек Квинке на месте проявления грибка. Возможно реакция на настойку календулы. Проявления грибка периодически лечу. Мне 68 лет. Можно ли мне делать прививку от ковида и какую? Терапевт советует «КовиВак». Надо ли пройти какое-то обследование до прививки?

С уважением, Валентина Петровна.

- Отек Квинке является противопоказанием для проведения вакцинации. Но, но скорее всего, у вас, судя по описанию, был не отек Квинке, а местная аллергическая реакция в районе локализации грибка.

Если раньше у вас не было аллергических реакций на прививки и нет аллергии на компоненты, входящие в вакцину от коронавируса (об этих компонентах можно узнать у врача в прививочном кабинете. - Ред.), то вакцинироваться можно. Выбрать наиболее подходящую вакцину поможет врач, который вас наблюдает.

? Я из Луганска, нам завезли вакцину «Спутник Лайт», и я хочу вакцинировать для начала родителей. Но мы все боимся, потому что в поликлиниках жуткие условия. У моего папы 2,5 года течет заболевание, которое врачи не могут точно диагностировать. То стенокардию припишут, то еще что-то. У него сильная одышка и утомленность, вроде как был перенесен инфаркт. У мамы эндокринный зоб и удалена матка из-за фибромиомы, нарушен гормональный фон, и она постоянно пьет гормональные таблетки. Что нам делать?

Юрий

- Безусловно, и вам, и вашим родителям нужно вакцинироваться. Сопутствующие заболевания – не помеха. Но надо, чтобы на момент вакцинации состояние родителей было компенсированным (то есть не в стадии обострения. - Ред.).

Поэтому папе и маме нужно проконсультироваться у терапевта, кардиолога и эндокринолога, добиться стабилизации состояния и потом уже прививаться.

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