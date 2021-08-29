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В мире29 августа 2021 12:14

Теракты в Кабуле могут вдохновить террористов во всем мире

Просчет американцев в Афганистане может дорого стоить многим странам
Евгений УМЕРЕНКОВЕвгений УМЕРЕНКОВ
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Kрупнейший политический просчет администрация Байдена совершила еще до начала вывода войск США из Афганистана

Kрупнейший политический просчет администрация Байдена совершила еще до начала вывода войск США из Афганистана

Фото: REUTERS

17 августа 2021, за десять дней до терактов в Кабуле, Джо Байден заявил: «Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями - найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы «Аль-Каида»* не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы достигли этого». И добавил, что пришло время бороться с террористами в других странах.

Без абсолютно неуместного злорадства, когда речь идет о кровавой трагедии в Кабуле, можно сказать, что американский президент очень ошибся относительно того, что «миссия выполнена», и, к сожалению, оказался прав во второй части: борьба с террористами теперь обострится во всем мире.

Трудно представить более мощный стимул для активизации террористических организаций всякого рода, расплодившихся по миру после атаки на Америку в 2001-м, чем позорное и, как оказалось, кровавое бегство США из Афганистана после 20 лет после того, как они «разгромили» своего обидчика. Теперь подергать за хвост и усы упавшего «льва» попытаются идейные борцы с «неверными» не только на Ближнем Востоке. Расплачиваться за «победу» американцев в Афганистане, не дай бог, придется и их союзникам в Европе и других регионах, и странам, непричастным к последней афганской войне, включая наших среднеазиатских соседей, да и России тоже. И конечно же, Европу ждут новые мощные волны беженцев из Афганистана.

Хаос, который американцы породили в Афганистане и Ираке, стремясь создать контролируемые ими очаги борьбы с радикальным терроризмом вдали от своей территории и тем самым сковать там его основные силы, оказался неуправляемым. Претензии США на лидерство в войне с международным терроризмом и на победу над «Аль-Каидой» завершились кровавыми терактами.

Впрочем, еще в начале лета Байден, по сути, заявил о принципиальной смене приоритетов. Посетив город Талса, где 100 лет назад прошли крупнейшие в истории США расовые беспорядки, он, ссылаясь на данные разведывательного сообщества, сказал, что «террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины». И уточнил: эта угроза будет почище, чем террористическая группировка «ИГИЛ»* и сеть «Аль-Каида».

То есть крупнейший политический просчет администрация Байдена совершила еще до начала вывода войск США из Афганистана, посчитав, что борьба с внутренней оппозицией должна быть на первом месте. Республиканцы наверняка вспомнят об этом, обосновывая необходимость немедленной отставки Байдена.

Интересный вопрос: как афганская трагедия повлияет на внутреннюю обстановку в США? Вариантов два. Или, как призывает нынешняя администрация, все должны сплотиться вокруг действующего президента и наказать террористов. Или, наоборот, внутренний раскол и новый всплеск борьбы демократов с республиканцами и удар по способности руководства страны правильно видеть угрозы и противостоять им. Пока все говорит о том, что «самая лучшая в мире политическая система» продолжает идти вразнос, очень напоминая нам известные слова «Процесс пошел!».

Уместно вспомнить и эти слова Байдена, сказанные 17 августа: «Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительство государства». Тут американский президент, как классический двоечник, пытался подчистить «двойку» в дневнике. Уж слишком хорошо все помнят, как предыдущие администрации отчитывались об успехах строительства «демократии» в этой стране. «Наша единственная миссия в Афганистане, - продолжал президент США, - была предотвращение атак на американской земле».

Накануне 20-й годовщины гибели «башен-близнецов» в Нью-Йорке эти слова Байдена сегодня звучат очень неубедительно.

*Запрещенные в России террористические организации

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