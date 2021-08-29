Программа «Наше время или взрослым вход воспрещен»: «Снова в школу!»

Тема четырнадцатого выпуска: «Снова в школу»

Программа «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы, возвращается после летних каникул. Тема первого выпуска, конечно же, «Снова в школу!».

Тема четырнадцатого выпуска: «Снова в школу»

В эту субботу на радио «КП» ребята обсудят, с какими чувствами они идут в школу после каникул и что ждут от нового учебного года.

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Наталья Наумова детский нейропсихолог, семейный психотерапевт»

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

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