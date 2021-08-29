«Матрица. Воскрешение»: Раскрыты подробности четвертой части культовой франшизы — Нео и Тринити снова вместе, а вот Морфеус новый

Даже официальной афиши проекта до сих пор нет

Новости о выходе четвертой части фильма «Матрица» собирались по капелькам последние 17 лет. Сначала создатели франшизы, братья Лоуренс и Энди Вачовски, стали сестрами Ланой и Лилли, потом они долго отказывались браться за работу над продолжением культовой картины. А потом начали, но в обстановке строгой секретности. Даже официальной афиши проекта до сих пор нет.

Однако на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе студия Warner Bros. презентовала фильм, объявив его название и даже показав трейлер.

Для начала — кто же снял проект?

Дуэта Вачовски (как и дуэта других режиссеров-братьев — Коэнов) теперь не существует.

«Матрицу-4» снимала только Лана. Сестра отказалась.

— Лана придумала эту концепцию для следующей серии «Матрицы», и мы начали говорить об этом в сложный период между смертью нашего отца и смертью нашей мамы, которые случились с разницей примерно в пять недель, — объяснила Лили. — И было что-то в идее вернуться назад и стать частью чего-то, что я делала раньше, явно непривлекательное. И, например, я не хотела вновь эмоционально переживать период своей трансформации, проходить через этот драматический переворот в моей жизни, чувство потери мамы и папы, вновь идти по старым тропам, чувствовать себя эмоционально неудовлетворенным. Словно я собирался вернуться и влезть в свои старые ботинки в некотором роде. И я не хотела этого делать.

Как будет называться фильм и кто сыграет?

Четвертая «Матрица» получила подзаголовок Resurrections («Возрождение», «Воскрешение» или «Воскрешения», как считают некоторые, ведь в фильме могут вернуться некоторые из погибших персонажей).

Главные действующие персонажи — влюбленные друг в друга Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс), несмотря на то, что оба они погибли еще в третьей части («Матрица: Революция»). Как воскресить героев в фантастическом боевике — вопрос техники и фантазии сценаристов. Достаточно понимать, что все, происходящее в картине, только территория некой матрицы, искусственно созданного поля.

Что в нем будет происходить?

Если верить трейлеру и журналистов не решили пустить по ложному следу, то сюжет начинает развиваться после того, как на приеме у психотерапевта Нео признается, что видит повсюду зеленый матричный код.

- Я сошел с ума? - спрашивает он врача по имени Томас (Нил Патрик Харрис). Это один из новых ключевых персонажей.

Другой — доппельгангер Морфеуса (Лоуренс Фишборн отказался играть в картине), тоже темнокожий, тоже в темных очках и бритый. Имя его не раскрывается, играет героя звезда «Аквамена» Яхья Абдул-Матин II.

Есть в тизере сцены преодоления зеркала, проникновение в другие миры, тату кролика и песня White Rabbit. В блокбастере по традиции будет много драк, стрельбы, погонь и людей-батареек.

Напомним, что фильм «Матрица 4: Воскрешение» выйдет в прокат и стриминг HBO Max 22 декабря 2021 года, спустя 18 лет после премьеры третьей части картины.

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