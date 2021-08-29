В Кабуле прогремел новый мощный взрыв

Новый взрыв в Кабуле прогремел недалеко от аэропорта. Фото: EAST NEWS

Очередной мощный взрыв раздался в Кабуле. По сообщениям СМИ, он прогремел неподалеку от международного аэропорта афганской столицы.

Предполагается, что его причиной стал ракетный удар, сообщает Al Arabiya.

Вчера американский президент Джо Байден заявил, что разведслужбы получили информацию о том, что в Кабуле в ближайшие дни должен произойти новый теракт.

Американцы призвали своих граждан срочно покинуть территорию рядом с международным аэропортом, на которой скопились тысячи людей, желающих покинуть Афганистан. Призыв был основан на конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозе жизням людей.

26 августа Кабул подвергся серии террористических атак, один из взрывов произвел террорист-смертник. Все взрывы прозвучали в аэропорту и его окрестностях. В результате терактов погибло более 200 человек, включая, как минимум, 13 американских военнослужащих, пытавшихся удерживать контроль над воздушной гаванью.

Ответственность за теракты взяло на себя движение «Исламское государство»*.

* - запрещенная в РФ террористическая организация