Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев умер во время тренировки в фитнес-центре

Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев Фото: Андрей МИНАЕВ

В Москве не стало бывшего депутата Госдумы пяго созыва, председателя Общероссийского движения поддержки флота Михаила Ненашева. 61-летний капитан первого ранга запаса тренировался в одном из столичных фитнес-центров. Во время занятий ему стало плохо. Прибывшие врачи зафиксировали остановку сердца,

Сайт KP.ru обратился к бывшему депутату Госдумы и экс-сенатору Францу Клинцевичу, который работал в комитете по обороне нижней палаты российского парламента вместе с Михаилом Ненашевым.

- Франц Адамович, не стало вашего бывшего коллеги Ненашева...

- Ох ты, боже мой... Мы знали с Михаилом Петровичем друг друга давно, еще до работы в Государственной думе. У нас с ним было много общих друзей.

- Он был...

- ...Я бы сказал, он всегда был очень толковым экспертом по флоту. Неординарным. Выстраивал такие точные, логические вещи. Был погружен в тему военно-морского флота глубоко. Я брал с него в этом пример.

- А человеческие качества?

-... Есть и человеческие качества. Он был настоящий флотский человек, настоящий русский офицер. Истинный мореман. То, что такое произошло — неожиданно и горько…

- Вы общались в последнее время?

- Я в начале мая с ним связывался — мы собирались встретиться. Но у меня случилась неприятность с аварией, и мы с ним весной так и не пересеклись. Думал, закончится сезон отпусков — и встретимся обязательно.

- У него были враги?

- Честное слово — ушел из жизни настоящий патриот и офицер. Соболезнование его родным и близким. У него не было врагов.

- Такое редко бывает...

- Но с ним так и было. Если он с чем-то был не согласен - он многие вещи говорил прямо, выражал отакрытосвою точку зрения. И не совпадала она нередко с вышестоящей. Но это было выдержанно корректно, аргументированно.

- Он предлагал конкретные изменения в законах, касавшихся армии и флота?

- Мы все участвовали в работе по законопроектам по армии и флоту. По флоту у него было много предложений. Сейчас конкретно не вспомнить. Но он был таким... неформальным депутатом — он не отбывал номер в Госдуме.