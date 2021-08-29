«Зачем мне вообще нужна эта школа!»: Психолог рассказал, почему у детей возникают такие мысли

Первое сентября - кому-то праздник, кому-то слезы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем скоро детвора включится в учебный процесс: уроки, кружки, домашние задания, секции – и так по кругу. Серьезные нагрузки на ребенка, который еще вчера праздно прожигал время на каникулах, могут обернуться эмоциональным выгоранием. Родителям стоит знать, что это такое, почему возникает и как помочь ребенку.

- Отклонения в поведении заметить легко, - говорит клинический психолог, эксперт образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Истомин. – Они часто связаны с тем, что ребенок – особенно подросток - начинает чаще чувствовать себя уставшим. Сначала пару раз в неделю, в потом всю неделю напролет. Ребенок приходит из школы, и ему трудно набраться сил, чтобы заниматься привычными делами. В такие моменты подросток может даже начать прогуливать школу.

У школьников такое состояние обычно связано с отсутствием мотивации и непониманием цели в жизни. Ребята задаются вопросом: «Зачем мне вообще нужна школа?».

- Если вы чувствуете, что с ребенком что-то не так, с ним обязательно нужно поговорить, - советует психолог. - Не факт, что он сразу ответит и поделится мыслями и эмоциями. Если подросток готов идти на контакт – это уже хорошо. Представьте, что внутри нас есть резервуар с энергией. Что-то в нашей жизни выкачивает из нас энергию , а что-то, наоборот, подпитывает изнутри. Если мы находимся в стабильном эмоциональном состоянии, то тратим меньше энергии, чем получаем.

Почему это происходит?

Факторов может быть множество. Например, «слагаемые» хронического» стресса - необходимость учиться, работать, жить в мегаполисе с высоким ритмом жизни и неблагополучной экологической ситуацией. Или же - факторы острого стресса, такие как семейные или финансовые проблемы, конфликты с коллегами или одноклассником и т.д.

-Чтобы баланс энергии соблюдался, необходимо окружать себя положительными эмоциями. Например, найти хобби, - говорит психолог Истомин.

Попробуйте выяснить у ребенка, что случилось

Он может поругаться с учителем, подраться с одноклассником или получить двойку. Такие события почти всегда вызывают внутренний дискомфорт и лишают школьника энергии.

- Если энергии и так было мало, подобное событие может привести к тому, что руки у подростка опустятся окончательно, - подчеркивает Михаил Истомин. - В этом случае нужно уметь восполнять энергию.

Постарайтесь устроить перезагрузку

Если у подростка пропало желание что-либо делать, ему необходима небольшая передышка. Отправьтесь всей семьей в мини-путешествие, смените обстановку. Во время учебы у школьника может появиться ощущение, что в его жизни ничего не меняется. Новые впечатления помогут ему отвлечься от рутинных дел, переключить внимание.

Вместо одной большой цели лучше много маленьких

- У старшеклассников эмоциональное выгорание происходит во время подготовки к экзаменам, - продолжает клинический психолог. - Перед ребенком стоит долгосрочная цель – например, хорошо сдать ЕГЭ и поступить на бюджет в престижный вуз. Но результат такой цели можно увидеть лишь спустя время. В этом случае возникает иллюзия отсутствия результата. Подросток не видит свои успехи, а уровень тревоги и стресса с приближением экзаменов растет.

Что же делать в этом случае? Наш эксперт советует: нужно обсудить с ребенком конечную цель и поставить перед ним небольшие промежуточные задачи.

- Составьте расписание вместе с ребенком, которое поможет ему достигать маленькие цели. А вы сможете периодически подбадривать и поддерживать ребенка за его успехи. Так он будет наглядно видеть свои результаты и решать задачи постепенно, - говорит он.

Обратитесь к психологу

Нельзя заставить ребенка идти к психологу: тогда от терапии не будет эффекта. К специалисту нужно обращаться, если вы понимаете, что не справляетесь своими силами.

-Тем не менее, предложить подростку такой вариант стоит, - уверяет Михаил Истомин. - Пусть это будет у него в голове в качестве альтернативной вспомогательной стратегии.