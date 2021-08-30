Москва упрочила позиции в рейтинге инновационных городов будущего

Инновационные вертикальные фермы позволяют эффективно использовать пространство, экономить воду. Фото: пресс-служба iFarm

Аналитическое агентство fDi Intelligence вновь включило Москву в рейтинг Tech Cities of the Future — «Технологичные города будущего». За год столица поднялась в топе на четыре строчки и сейчас занимает 14 место среди 76 европейских мегаполисов.

Эксперты анализировали города, которые, по их мнению, ведут максимально комфортную инвестиционную политику и создали необходимые условия для запуска технологичных стартапов. Несмотря на сложный для инноваций 2020 год, Москве удалось упрочить позиции в рейтинге.

Одни инновации нацелены на повышение качества городской среды, другие решают проблемы здравоохранения, а третьи — способствуют улучшению экологической ситуации в мегаполисе. Вот какие инновационные решения применяют в Москве в рамках тренда устойчивого развития.

Вертикальные фермы

Эта технология работает с прошлого года в районе Внуково. Суть фермы — выращивание растений в промышленных масштабах в закрытых помещениях. Благодаря ноу-хау мегаполис может быть обеспечен свежими овощами круглый год.

Суть фермы — выращивание растений в промышленных масштабах в закрытых помещениях. Фото: пресс-служба iFarm

— Вертикальные фермы позволяют эффективно использовать пространство, экономить воду — расход на 95% меньше по сравнению с традиционным земледелием и обычными теплицами, — не вырабатывают углекислый газ и не требуют применения пестицидов, поскольку растения находятся в полностью контролируемой среде. Они защищены не только от насекомых-вредителей, но и от большинства стихийных бедствий, которые происходят все чаще и интенсивнее, — рассказали «КП» разработчики технологии компания iFarm.

Ферма состоит из нескольких ярусов. Среду контролирует автоматизированная система: настраивает температуру, влажность, смешивает удобрения. Питание подается к кустам капельным поливом. Солнце растениям заменяет LED-освещение.

Благодаря ноу-хау мегаполис может быть обеспечен свежими овощами круглый год. Фото: пресс-служба iFarm

Экологичные обогреватели электробусов

С этого года Москва перестала закупать дизельные автобусы. Теперь «Мосгортранс» приобретает только электробусы. Дизельные машины остаются на маршрутах, которые обслуживают частники. Но и их просят вливаться в тренд и задуматься о покупке транспорта с электрическим движком.

Сейчас по улицам столицы ездят 700 электробусов. Это модели от заводов ЛиАЗ и КАМАЗ. Они подзаряжаются на станциях и почти не оставляют углеродный след в атмосфере. Почти, потому что в электробусы ставят иностранные климатические системы. Проще говоря, обогреватели, которые работают с октября по апрель. Их главный недостаток — работа на дизеле. Выхлоп в разы меньше, чем от целой машины, но он есть.

Однако с 2022 года все электробусы, которые будут поставлять в Москву, оборудуют новыми обогревателями. Климатическую систему «Латрак» для кабины водителя и салона представили Алексей Закатов и Захар Братякин. Летом она работает как кондиционер, а зимой при температурах до -10 градусов не требует подключения дизельной горелки.

Работает по принципу теплового насоса. Оно отбирает тепло из окружающей среды и аккумулирует его для обогрева. Авторы проекта уже подсчитали, что благодаря новой системе сжигать дизтопливо придется лишь несколько недель в году, вместо полноценных семи месяцев.

Все электробусы, которые будут поставлять в Москву, оборудуют новыми обогревателями. Фото: пресс-служба «Латрак»

Технологии делают Москва-реку чище

За последние 10 лет главная водная артерия Москва-река и ее притоки стали чище в полтора раза. Качество воды в акватории столичного региона — одна из приоритетных задач. Это не только рекреационный потенциал: пляжи, яхтинг и прочий досуг на воде. А еще и сохранение видового разнообразия флоры и фауны.

Весомый вклад в чистоту Москва-реки вносит сокращение объемов сбросов сточных вод. Для этого в столице занимаются снижением водопотребления, вводят оборотное и повторное использование воды на очистных сооружениях. Это было бы невозможно без модернизации комплексов.

На Курьяновской станции снижение массы сброса доходит до 53% в зависимости от загрязняющего вещества. После реконструкции 2018 года, в прилегающих жилых районах измеряли концентрацию сероводорода и она снизилась почти в два раза.

Сейчас идет модернизация Люберецких очистных сооружений. Она рассчитана до 2022 года. Уже первые меры снизили концентрацию сероводорода в воздухе 1,4 раза.

При реконструкции внедряются последние технологий глубокого удаления азота, фосфора и ультрафиолетового обеззараживания. Нагрузку на Москва-реку снижают и коммунальщики. Принимая новые протоколы, которые повышают эффективность уборки, занимаясь благоустройством и, обновляя парк техники.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский:

— Москва — динамично развивающийся мегаполис, который ежедневно отвечает на вызовы времени. Это возможно благодаря накопленному опыту и постоянной модернизации технологий. Инновационные решения повышают качество жизни, а также противостоят климатическим рискам.

Москва — бесспорный лидер в вопросах качества воды, водоподготовки, водоотведения, очистки сточных вод. Каждое второе московское предприятие реализует проекты в сфере улучшения экологии и внедряет «зеленые» технологии в производство. Этот вклад не остается незамеченным: за последние годы в столице значительно улучшилась экологическая ситуация, что подтверждается фактами. Благодаря продуманной экологической политике, Москва вошла в тройку лидеров среди регионов с актуальной «зеленой» повесткой. А в 2020 году — в список 30 лучших столиц по качеству воздуха. В мировом рейтинге город опередил Париж, Вену, Берлин.

Москва единственный регион в России, в котором ведут непрерывный экомониторинг такого уровня. Модернизация автоматических станций проводится постоянно. За последние 10 лет ГПБУ «Мосэкомониторинг» обновил приборный парк и ввел в эксплуатацию 28 новых объектов. В прошлом году заменены 13 автоматических станций, у которых закончился срок полезного использования. Новые устройства в режиме реального времени на электронном табло выводят результаты мониторинга. Первый такой образец установлен на территории развития высокотехнологичного и промышленного производства – в особой экономической зоне «Технополис «Москва» в Печатниках. Сегодня это один из ключевых центров развития инноваций в городе.