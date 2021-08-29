Опубликовано свежее неизвестное фото исчезнувшего Виктора Пелевина. Без темных очков он похож на водителя маршрутки или маньяка

Писатель Виктор Пелевин. Фото: Владимира Солнцева (ИТАР-ТАСС)

С загадочностью биографии современного российского писателя Виктора Пелевина может сравниться разве что тайна Бермудского треугольника и гибели принцессы Дианы. Популярный писатель еще во времена бурного расцвета пиар-технологий в Новой России ельцинского периода пошел поперек волне — написал роман «Generation «П», на много лет вперед предсказав, куда скатится журналистика в стране, а затем начал строить имидж антимедийного героя.

С некоторых пор — никаких интервью, фотографий, селфи, соцсетей и прочей современной лабуды. Пелевин то ли живет на Тибете, то ли в Чертаново, то ли на Тверском бульваре. И туда, и туда, и туда регулярно ходят наивные журналисты, расспрашивая всех, кого встретят, про инкогнито-автора. На презентациях книг, которые исправно выходят раз в год, он тоже не появляется (хотя в 2008 году журналистов под видом «незапланированной встречи с Пелевиным» отвезли в типографию, где был напечатан сборник рассказов «П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана» — конечно, писателя там не оказалось). Литературу за него создает нейросеть или шайка литературных негров. А интервью вместо Пелевина раздает уже даже литературный редактор. В 2016 году сообщалось, что писатель умер в Германии.

Все изображения автора, отвечающего за фиксацию (и иногда предвосхищение) трендов в обществе, строго засекречены и скрыты. В интернете бродят или старые фото для журналов, когда он еще жаловал СМИ, или изображения с фанатских или фейковых аккаунтов Пелевина. Чаще всего — в темных очках.

И вот, свершилось. 27 августа 2021 — аккурат к выходу нового романа Transhumanism Inc., для обложки которого даже использовались рисунки Виктора Олеговича, интернет-портал Blueprint выпустил расследование, посвященное мистической фигуре автора. И — о ужас — опубликовал современное фото, якобы принадлежащее Пелевину (по версии издания, это фото автору текста прислал аноним с никнеймом Чекист). Понятное дело, что в эпоху фотошопа и дипфейков нарисовать можно кого угодно, но на изображении — человек и правда похожий на писателя. Система распознавания лиц FaceFind выдает аномально высокий процент идентичности этой карточки и реальных фотографий Пелевина из прошлого.

Картинка очень напоминает фото на паспорт. На нем изображен мужчина средних лет с короткой, почти военной, прической, маленькими глазами в оправе очков, массивной шеей и без растительности на лице. Может быть, это игра света или фильтров, а, может, изображенный на фото мужчина носил усы и бороду с сбрил их перед съемкой — потому что на этих местах кожа неестественно красная. Неужели Пелевин действительно шифруется, как разведчик? Или и это — глобальная мистификация от автора, презирающего пиар и пиарщиков?

Так или иначе, в сети началось бурное обсуждение фотографии. Большинство комментаторов сошлись только в одном — мужчина на фото очень похож на маньяка. Или неприметного водителя маршрутки, лица которого пассажир не вспомнит через минуту после выхода из транспорта.