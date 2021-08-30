Российский дизайнер Дмитрий Шишкин покорил Эльбрус в экипировке из экспортной коллекции Putin team и посвятил восхождение российским паролимпийцам

Российский дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин. Фото предоставлено Д.Шишкиным

Об этом рассказал создатель патриотичного бренда российский дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин, покорив Эльбрус в экипировке, разработанной для экспортной коллекции бренда. Горная экипировка, успешно опробованная на Эльбрусе, будет представлена на международной выставке в Дубае в октябре этого года.

- От всей души поддерживаю наших ребят-паролимпицев. Этим восхождением на Эльбрус, я хотел отдать дань уважения мужеству и воле, которые они проявляют сегодня в Токио. Осенью мы будем вручать комплекты Putin team нашим победителям-олимпийцам и паролимпийцам, - напомнил Дмитрий Шишкин. - Наша пародимпийская сборная, как и олимпийская команда, также находится в несправедливых условиях - спортсмены России выступают без флага и гимна своей страны и без поддержки болельщиков. Поэтому надо максимально поддержать спортивный дух нашей команды и настрой на победу. Я сделал это с помощью с помощью одежды, которую мы создали. Горная экипировка Putin team, в которой я штурмовал Эльбрус, специально отшита нами доя экспортной коллекции, презентация которой предстоит на международной выставке в Дубаи. Да, за рубежом есть большой интерес к бренду с названием Putin team. Однако, считаю, что в первую очередь эта одежда будет к лицу нашим россиянам - призерам и победителям олимпиады и пародимпиады Токио, - заявил Шишкин, который отвечал также и за разработку стиля мужской части олимпийской сборной России к нынешним олимпийским играм.

Фото предоставлено Д.Шишкиным

Куратором проекта Putin Team от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркивал, что «тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества с тем, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорта, велось почти три года, пока мы не убедились в достоинствах проекта».

В целом линейка одежды Putin Team включает в себя одежду для спорта, в том числе горнолыжную экипировку, и одежду для активного отдыха - outdoor. Все модели разработаны и произведены на первой в России цифровой швейной фабрике SHISHKIN дизайнера Дмитрия Шишкина в Екатеринбурге.

Фото предоставлено Д.Шишкиным

Больше половины всех используемых в производстве материалов имеют российское происхождение и поэтому бренд имеет маркировку «made in russia».

Летом прошлого года на совещании, посвящённом развитию отечественной легкой промышленности, Дмитрий Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды с брендом Putin team, на что получил согласие главы российского государства.

Весной этого года спортивные костюмы с брендом линейку Putin team были исследованы Роскачеством и получили одну из самых высоких оценок наряду с ведущими мировыми брендами. А цифровой швейной фабрике SHISHKIN, на которой они изготавливаются, присвоен Российский знак качества.

Фото предоставлено Д.Шишкиным

Напомним, российские паролимпийцы в общемедальном зачете в настоящий момент делят третье место со сборной США, у обеих стран по 15 золотых медалей. На первом месте пока сборная Китая (46 золотых наград) серебро - у Великобритании (23 золотых медали). Результаты, разумеется, промежуточные. Соревнования Паралимпиады-2020 продлятся до 5 сентября.